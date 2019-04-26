КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 2-ую квартиру! 8-913-766-58-50 Светлана
Продам 1-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ю
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам студию, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Компенсировать спортивные расходы предлагают чиновники в России

Запустили белые шары в небо в память об аварии на Чернобыльской АЭС жители Бердска

Около 3 млрд рублей потратят на поддержку многодетных семей в 2019 году

Выстрелил из гарпуна кредитору в голову за долг в 300 тыс. рублей мужчина в Санкт-Петербурге

Отказываются крепить георгиевскую ленту на сумки и машины жители Бердска

Взятку в 200 тыс. рублей за хранение коров взяла глава сельсовета в Новосибирской области

Подарить по 450 тыс. рублей на погашение ипотеки многодетным семьям предложил Медведев

Освятят куличи и яйца на Пасху у кинотеатра «Орион» в Бердске

Переход на цифровое телевидение продлили в России

Льготную аренду для самозанятых предлагает ввести Минэкономразвития

Последние комментарии

Апрель 2019
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  


Переход на цифровое телевидение продлили в России

С 15 апреля начался второй этап перехода с аналогового вещания федеральных телеканалов на цифровое. Но список регионов, где перенесли срок перехода, не уточняется.

26.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Переход на цифровое телевидение продлили в России

«Аналог» отключат в 20 регионах страны

Правительство РФ перенесло срок перехода на цифровое телевидение в 21 регионе на 14 октября. Об этом заявил глава Минкомсвязи Константин Носков, пишет ТАСС.

Список регионов, где перенесли срок перехода, не уточняется.

Напомним, с 15 апреля в России начался второй этап перехода с аналогового вещания федеральных телеканалов на цифровое.

В соответствии с программой «аналог» отключат в 20 регионах страны, в том числе в Москве и Подмосковье, Мордовии, Удмуртии, Новгородской, Кировской областях и в ряде других субъектов РФ.

Источник: realnoevremya.ru


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Компенсировать спортивные расходы предлагают чиновники в России Вместе с мусором горят дачи и заборы в Бердске Запустили белые шары в небо в память об аварии на Чернобыльской АЭС жители Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

ПОДАРОК! Сервисная карта аварийного комиссариата НСО при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика