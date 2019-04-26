Переход на цифровое телевидение продлили в России

Правительство РФ перенесло срок перехода на цифровое телевидение в 21 регионе на 14 октября. Об этом заявил глава Минкомсвязи Константин Носков, пишет ТАСС.

Список регионов, где перенесли срок перехода, не уточняется.

Напомним, с 15 апреля в России начался второй этап перехода с аналогового вещания федеральных телеканалов на цифровое.

В соответствии с программой «аналог» отключат в 20 регионах страны, в том числе в Москве и Подмосковье, Мордовии, Удмуртии, Новгородской, Кировской областях и в ряде других субъектов РФ.

Источник: realnoevremya.ru