Выстрелил из гарпуна кредитору в голову за долг в 300 тыс. рублей мужчина в Санкт-Петербурге

Петербуржец проведет десять лет в колонии за попытку убийства кредитора из подводного ружья. Виталий Бойцов признан судом виновным в покушении на убийство.

Мужчина взял в долг у знакомого 300 тысяч рублей и решил избавиться от своего кредитора. В июле 2018 года Бойцов договорился о встрече с потерпевшим у него дома под предлогом совместного употребления алкоголя. Подсудимый тщательно подготовился к визиту, прихватив с собой ружье для подводной охоты арбалетного типа и гарпун к нему.

После застолья Бойцов дождался, пока кредитор уснет, и выстрелил ему в голову. Подсудимый причинил тяжкий вред здоровью, но жизнь мужчине удалось спасти. Петербуржец признал свою вину и извинился перед кредитором.

Невский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Бойцова к десяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.