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Накажут перевозчика за отказ возить дачников до остановки «Химзавод» в Бердске

На маршруте №12 утверждена эта остановка «по требованию». Водитель обязан довозить пассажиров до химзавода. В противном случае, частник лишится работы.

26.04.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Накажут перевозчика за отказ возить дачников до остановки «Химзавод» в Бердске

Маршрут №12 ходит до «Колорлона»

Читатели «Курьер. Среда. Бердск» возмущены поведением водителей 12-го маршрута, которые отказываются везти людей до остановки «Химзавод».

— Второй день мои родители не могут уехать с остановки «Универмаг» на дачу до остановки «Химзавод» на маршрутке №12. Водитель говорит: «Выходите. Не повезу. Ждите 15-ю». А 15-я ходит редко очень. Скажите, водители имеют права так поступать? — поинтересовалась в рубрике «Сообщи свою новость» пользователь под ником Вода.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», водитель не прав.
— По схеме движения маршрута №12 утверждена остановка «Химзавод» по требованию пассажиров. То есть, если пассажир, зайдя в маршрутку, говорит, что ему надо на химзавод, водитель обязан его везти. Но, к сожалению, встречаются нерадивые водители, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства мэрии Бердска Надежда Нятина.

26 апреля она уже имела разговор с перевозчиком, который обслуживает 12-й маршрут. Все замечания, поступившие на работу маршруток, передали предпринимателю с тем, чтобы он воздействовал на своих водителей. Ведь в противном случае, с частником могут расторгнуть договор на перевозку пассажиров.

— Ведь на 12-й маршрутке ездят не только дачники, но и работники предприятий, расположенных на химзаводской площадке. И высаживать их никто не имеет права, — акцентировала Надежда Валерьевна.

По ее словам, на маршруте №12 работают 15 пассажирских микроавтобусов.


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(1) Комментарий

  1. Инна

    Меня тоже отказались везти на Химзаводскую. Увезли в Колорлон. Пришлось перекладными добираться.

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