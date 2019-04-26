Накажут перевозчика за отказ возить дачников до остановки «Химзавод» в Бердске

Читатели «Курьер. Среда. Бердск» возмущены поведением водителей 12-го маршрута, которые отказываются везти людей до остановки «Химзавод».

— Второй день мои родители не могут уехать с остановки «Универмаг» на дачу до остановки «Химзавод» на маршрутке №12. Водитель говорит: «Выходите. Не повезу. Ждите 15-ю». А 15-я ходит редко очень. Скажите, водители имеют права так поступать? — поинтересовалась в рубрике «Сообщи свою новость» пользователь под ником Вода.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», водитель не прав.

— По схеме движения маршрута №12 утверждена остановка «Химзавод» по требованию пассажиров. То есть, если пассажир, зайдя в маршрутку, говорит, что ему надо на химзавод, водитель обязан его везти. Но, к сожалению, встречаются нерадивые водители, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства мэрии Бердска Надежда Нятина.

26 апреля она уже имела разговор с перевозчиком, который обслуживает 12-й маршрут. Все замечания, поступившие на работу маршруток, передали предпринимателю с тем, чтобы он воздействовал на своих водителей. Ведь в противном случае, с частником могут расторгнуть договор на перевозку пассажиров.

— Ведь на 12-й маршрутке ездят не только дачники, но и работники предприятий, расположенных на химзаводской площадке. И высаживать их никто не имеет права, — акцентировала Надежда Валерьевна.

По ее словам, на маршруте №12 работают 15 пассажирских микроавтобусов.