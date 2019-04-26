Впал в кому 4-месячный младенец из-за неверного диагноза в Бурятии

Следствие возбудило уголовное дело в связи с инцидентом в Детской клинической больнице в Улан-Удэ, где четырехмесячный ребенок с острым бронхитом впал в кому из-за неоказания необходимой медицинской помощи, сообщается на сайте управления Следственного комитета по Бурятии.

-Четырехмесячный ребенок госпитализирован в педиатрическое отделение Детской клинической больницы Улан-Удэ, где ему выставлен диагноз «острый бронхит». Несмотря на ухудшающееся состояние здоровья, пациенту надлежащая медицинская помощь оказана не была, в результате чего ребенок впал в кому, — говорится в сообщении.

В ведомстве не уточнили, по какой статье возбуждено дело. При этом в управлении уточнили, что сотрудники правоохранительных органов изъяли медицинскую документацию.

Источник: ТАСС