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Премии за выявление рака выплатят медикам в России

При этом онкологические заболевания должны быть подтверждены исследованиями. Финансовое стимулирование врачей полагается и за своевременное взятие на диспансерное наблюдение.

26.04.2019 Фото: government.ru Нет комментариев
 
Премии за выявление рака выплатят медикам в России

Срок исполнения поручения – до 2 декабря 2019 года

По итогам обсуждения в Госдуме отчета правительства России о результатах работы в 2018 г. глава кабинета министров Дмитрий Медведев дал вице-премьеру Татьяне Голиковой поручение обеспечить, начиная с 2020 г., финансовое стимулирование медработников за выявление онкологических заболеваний в ходе диспансеризации населения.

Онкологические заболевания должны быть подтверждены соответствующими исследованиями.

Финансовое стимулирование медиков полагается и за своевременное взятие на диспансерное наблюдение.

Должны быть подготовлены соответствующие изменения в законодательство Российской Федерации. При формировании бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2020 г. и на плановый период 2021–2022 гг. следует предусмотреть дополнительные бюджетные ассигнования на данное стимулирование медицинских работников, говорится в тексте поручения главы кабинета министров.

Срок исполнения поручения – до 2 декабря 2019 г.

Дмитрий Медведев сообщил о перечне поручений на сегодняшнем заседании правительства.

Источник: medvestnik.ru


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