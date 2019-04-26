Гранты на благоустройство дворов получат 12 ТОСов в Бердске

Подведены итоги конкурса социально значимых проектов на предоставление грантов в форме субсидий из бюджета города Бердска юридическим и физическим лицам в целях поддержки общественных инициатив территориальных общественных самоуправлений в городе Бердске в 2019 году.
Ежегодно в Бердске проводится конкурс социально значимых проектов на предоставление грантов в форме субсидий из бюджета города Бердска юридическим и физическим лицам в целях поддержки общественных инициатив территориальных общественных самоуправлений в городе Бердске.
Конкурс проводится в рамках муниципальной программы «Бердск – территория гражданской ответственности: поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, органов территориального общественного самоуправления, инициативных групп граждан, действующих на территории города Бердска» на 2016 – 2019 годы» в целях финансовой поддержки ТОС на осуществление мероприятий по благоустройству территорий, проведение культурно-досуговых и спортивных мероприятий, организацию деятельности ТОС.
В период с 1 марта по 29 марта 2019 года отдел общественных связей и информации, пресс-центр осуществлял прием заявок от органов ТОС. Всего было подано 18 заявок на сумму более 3-х миллионов рублей.
В своих заявках члены ТОС определили те мероприятия, на которые им необходимо финансирование. А это: щебенение дорог в частном секторе, благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов, проведение спортивных и культур-массовых мероприятий для населения, решение вопросов по газификации частных домов.
9 и 10 апреля 2019 года в администрации работала комиссия по рассмотрению заявок на предоставление грантов в форме субсидии органам ТОС. В состав комиссии вошли представители администрации, совета депутатов, бердской городской Общественной палаты, совета председателей ТОС Бердска, руководители муниципальных учреждений.
По итогам рассмотрения заявок комиссия удовлетворила 12 заявок. Итоги конкурса
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