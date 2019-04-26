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Гранты на благоустройство дворов получат 12 ТОСов в Бердске

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Гранты на благоустройство дворов получат 12 ТОСов в Бердске

Из 18 заявок комиссия выбрала 12. Им прощебенят дороги, благоустроят придомовые территории, организуют спортивные и культурно-досуговых мероприятий, решат вопрос по газификации частных домов.

26.04.2019 Фото: berdsk.nso.ru Нет комментариев
 
Гранты на благоустройство дворов получат 12 ТОСов в Бердске

Заявки подали на сумму более 3-х миллионов рублей

Подведены итоги конкурса социально значимых проектов на предоставление грантов в форме субсидий из бюджета города Бердска юридическим и физическим лицам в целях поддержки общественных инициатив территориальных общественных самоуправлений в городе Бердске в 2019 году.

Ежегодно в Бердске проводится конкурс социально значимых проектов на предоставление грантов в форме субсидий из бюджета города Бердска юридическим и физическим лицам в целях поддержки общественных инициатив территориальных общественных самоуправлений в городе Бердске.

Конкурс проводится в рамках муниципальной программы «Бердск – территория гражданской ответственности: поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, органов территориального общественного самоуправления, инициативных групп граждан, действующих на территории города Бердска» на 2016 – 2019 годы» в целях финансовой поддержки ТОС на осуществление мероприятий по благоустройству территорий, проведение культурно-досуговых и спортивных мероприятий, организацию деятельности ТОС.

В период с 1 марта по 29 марта 2019 года отдел общественных связей и информации, пресс-центр осуществлял прием заявок от органов ТОС. Всего было подано 18 заявок на сумму более 3-х миллионов рублей.

В своих заявках члены ТОС определили те мероприятия, на которые им необходимо финансирование. А это: щебенение дорог в частном секторе, благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов, проведение спортивных и культур-массовых мероприятий для населения, решение вопросов по газификации частных домов.

9 и 10 апреля 2019 года в администрации работала комиссия по рассмотрению заявок на предоставление грантов в форме субсидии органам ТОС. В состав комиссии вошли представители администрации, совета депутатов, бердской городской Общественной палаты, совета председателей ТОС Бердска, руководители муниципальных учреждений.

По итогам рассмотрения заявок комиссия удовлетворила 12 заявок.
Итоги конкурса

 

Источник: berdsk.nso.ru


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