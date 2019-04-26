Расколол голову женщине-пешеходу грузовик в Новосибирске

Авария произошла на улице Трикотажная рядом с проспектом Дзержинского, сообщает «Инцидент Новосибирск». Судя по фото, погибшая переходила проезжую часть в неположенном месте.

В итоге женщину переехал грузовик, от полученных травм она скончалась на месте. На асфальте остались многочисленные кровавые следы. Трагедия разыгралась прямо перед глазами остальных прохожих и водителей.

-Увидел, как фура запрыгала и поехала дальше, затем остановилась. Вышел, вижу задавленную женщину. Получается, правыми задними колесами проехался по телу, а голова погибшей оказалась под левыми. Все произошло вне зоны пешеходного перехода, там даже оградка стоит. Как она там оказалась – никто не знает, водитель точно не видел ее, – рассказал «АСТ-54» очевидец.

На месте работали сотрудники полиции, устанавливали все обстоятельства произошедшего. Многие комментаторы пожалели водителя грузовика.

-Постоянно бабульки переходят не в тех местах, даже особо не смотрят на дорогу, еще и с места в карьер срываются! В их время не было такого движения, это понятно, и перестроить привычки особенно старым людям сложно, – написал один из подписчиков паблика.

Источник: vn.ru