КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-ую квартиру! 8-913-766-58-50 Светлана
Продам 1-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ю
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам студию, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ю
Продам 1-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

«Отодвинуть» начало учебного года предлагают депутаты в России

Подбросили наркотики? Обвинение подписывал арестованный за торговлю вещдоками Зорин из полиции Бердска

Расколол голову женщине-пешеходу грузовик в Новосибирске

Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»

Премии за выявление рака выплатят медикам в России

Гранты на благоустройство дворов получат 12 ТОСов в Бердске

Что нужно спросить у владельца сайта при размещении рекламы?

Впал в кому 4-месячный младенец из-за неверного диагноза в Бурятии

Бесплатные объявления Бердска и Искитима

Стань соучастником: Просим помочь с изданием проекта «Победители» о фронтовиках Бердска

Последние комментарии

Апрель 2019
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  


«Мерзостью» и «грязью» назвали игрушки к 9 мая ветераны в России

Председатель Союза ветеранов назвал создателей мягкой игрушки «мерзавцами» и предложил провести рейды по магазинам в преддверии Дня Победы, чтобы выявить похожие товары.

26.04.2019 Фото: скрин сайта v3toys.ru Один комментарий
 
Мерзостью и грязью назвали игрушки к 9 мая ветераны в России

Игрушка пропала из всех интернет-магазинов, в которые ее продавали

Председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев назвал «похабщиной» появившиеся в продаже мягкие игрушки «Ветеран». По его мнению, подобные товары оскорбляют память о Великой Отечественной войне.

«Каждый раз к 9 Мая обязательно какие-то деструктивные силы вытаскивают такую мерзость и грязь, наживаясь на этом, изготавливая всякую похабщину, которая порочит то, что было сделано нашими дедами и отцами», — заявил Моисеев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». Председатель Союза ветеранов назвал создателей мягкой игрушки «мерзавцами» и предложил провести рейды по магазинам в преддверии Дня Победы, чтобы выявить похожие товары.

Представители самарской фабрики «Бока», которая была указана как изготовитель куклы, заявили, что компания не занимается производством таких мягких игрушек. «Товара не найдено. У нас нет такой игрушки», — приводит телеканал 360 слова сотрудника фабрики. В компании отметили, что игрушечного ветерана под брендом «Бока» могла сделать фирма, занимающаяся подделками.

В настоящий момент игрушка пропала из всех интернет-магазинов, которые ее продавали. Также нельзя найти товар и на сайте фабрики «Бока».

Источник: ura.news


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
«Отодвинуть» начало учебного года предлагают депутаты в России Билборды с портретами ветеранов власть бесплатно повесит в Бердске Подбросили наркотики? Обвинение подписывал арестованный за торговлю вещдоками Зорин из полиции Бердска

(1) Комментарий

  1. Аноним

    Председатель такой злой. Известен созданием армии экстрасенсов при министерстве обороны, дейстовавшую с 1989 по 2003 годы (погуглите «Войсковая часть № 10003»)

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка до 40% на гостиную ВИКТОРИЯ
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика