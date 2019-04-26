«Мерзостью» и «грязью» назвали игрушки к 9 мая ветераны в России

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Председатель такой злой. Известен созданием армии экстрасенсов при министерстве обороны, дейстовавшую с 1989 по 2003 годы (погуглите «Войсковая часть № 10003»)
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