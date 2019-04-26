«Мерзостью» и «грязью» назвали игрушки к 9 мая ветераны в России

Председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев назвал «похабщиной» появившиеся в продаже мягкие игрушки «Ветеран». По его мнению, подобные товары оскорбляют память о Великой Отечественной войне.

«Каждый раз к 9 Мая обязательно какие-то деструктивные силы вытаскивают такую мерзость и грязь, наживаясь на этом, изготавливая всякую похабщину, которая порочит то, что было сделано нашими дедами и отцами», — заявил Моисеев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». Председатель Союза ветеранов назвал создателей мягкой игрушки «мерзавцами» и предложил провести рейды по магазинам в преддверии Дня Победы, чтобы выявить похожие товары.

Представители самарской фабрики «Бока», которая была указана как изготовитель куклы, заявили, что компания не занимается производством таких мягких игрушек. «Товара не найдено. У нас нет такой игрушки», — приводит телеканал 360 слова сотрудника фабрики. В компании отметили, что игрушечного ветерана под брендом «Бока» могла сделать фирма, занимающаяся подделками.

В настоящий момент игрушка пропала из всех интернет-магазинов, которые ее продавали. Также нельзя найти товар и на сайте фабрики «Бока».

Источник: ura.news