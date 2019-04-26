Заблокировал 138 сайтов с пиратскими копиями «Игры престолов» Роскомнадзор

В ведомстве сообщили, что меры принимаются и «к еще не вышедшим в официальный релиз видеоматериалам».

Более 130 сайтов с пиратскими копиями серий финального сезона сериала «Игра престолов» заблокировано, сообщила в четверг пресс-служба Роскомнадзора.

-В настоящий момент доступ к пиратским копиям сериала ограничен на 138 сайтах, ожидается удаление еще с 26 страниц. Всего меры принимаются в отношении 327 интернет-ресурсов, — говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре отметили, что меры принимаются, в том числе «к еще не вышедшим в официальный релиз видеоматериалам».

Как сообщила ранее пресс-служба онлайн-сервиса «Амедиатека», финал «Игры престолов» покажут в Москве на стадионе «РЖД Арена» 20 мая.

Источник: ТАСС