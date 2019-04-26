Нет кладбищ по закону в Искитимском районе

Кладбище и проезд к нему в поселке Чернореченском Искитимского района де-юре не существуют. Согласно документам, они находятся на землях сельхозназначения, где не может быть дорог и тем более погостов. Об этом сайту «Весь Искитим» рассказал глава Чернореченского сельсовета Сергей Каликин.

— Досталось нам такое наследие. Всех все устраивало. Но когда начались работы по установлению категорий земель, выяснили, что это земли сельхозназначения. Мы уже 4 года бьемся, занимаемся перепиской с департаментом земельных отношений, чтобы перевести в категорию земель под кладбище. Это проблема известная, и прокуратура в курсе, — пояснил сайту «Весь Искитим» Каликин.

По его словам, подвижки есть. В 2019 году изменили правила землепользования и застройки. Генеральный план развития сельсовета находится в правовом отделе регионального минстроя. Каликину обещают до конца мая этого года решить вопрос с изменением категории земли.

— Но ситуация еще и в том, что вокруг кладбища тоже земли сельхозназначения, на которых не допускается строительство, в том числе и дорог. И мы решили пойти другим путем. Заезд на кладбище с трассы Р-256 гораздо ближе, чем из поселка. Если брать на прямую, то с трассы до кладбища всего 600 метров. С некоторой периодичностью мы дорогу подсыпаем щебнем. У нас идет переписка с ТУАДом, и он, вроде как, не против, чтобы с трассы был организован съезд к кладбищу, — прокомментировал Сергей Владимирович.

На кладбище анархия и свалка

Он против полевой дороги еще и потому, что местные жители по ней на кладбище везут мусор. И делают там свалку.

— Кладбищенская дорога может быть обустроена только тогда, когда она будет официально оформлена. Все остальное будет называться нецелевым расходованием средств. Даже в территорию кладбища я не могу вложить ни копейки — нецелевка. Парадокс. Мы несколько лет бились, чтобы поставить участки на кадастровый учет. В Койнихе, например, оформленное кладбище. Туда мы вкладываем денежные средства, навели там порядок, — рассказал Каликин.

И поэтому сейчас на кладбище поселка Чернореченского полная анархия. Нет никакого плана. И хоронят там, где хотят. Вместе с тем в сельсовет пришел очередной отказ из департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области. Каликин будет опять писать.

— В 2019 году поселку Чернореченскому исполняется 105 лет. И кладбище же не просто так возникло на этом месте. Селу Легостаево 300 лет, но там такая же ситуация с деревенским кладбищем. Там оно находится на землях сельхозназначения. В Искитимском районе единицы муниципалитетов, у кого погосты оформлены. И все главы бьются с этой проблемой, — подчеркнул Сергей Каликин.

Нет волшебной палочки

Вряд ли сможет помочь власть Искитимского района. Дело в том, что в 2015 году при перераспределении полномочий между уровнями власти область забрала себе функции, связанные с землей. Теперь ею сельсоветы не распоряжаются. Одна надежда осталась на утверждение генплана Чернореченского сельсовета. Тогда местная власть сможет изменить категорию земли не только под кладбищем, но и под другими объектами. Тогда, по словам Каликина, появится возможность внедряться в различные программы и получать под них финансирование из федерального, областного и районного бюджетов.

— У нас хорошо реализуется программа «Комфортная среда». За три года мы оформили два объекта. Потому что там соблюдены все требования. А здесь мы не можем прыгнуть выше головы. Но мы все равно не сидим, сложа руки. Все главы сельсоветов выкладываются, добиваются. Но, к сожалению, у нас нет волшебной палочки, — сетует Сергей Владимирович.

Покойников — в Искитим

В распутицу на кладбище поселка Чернореченского в Искитимском районе не хоронят. До могил просто не доехать по раскисшим дорогам. Как сообщал сайт «Весь Искитим», Светлане Бельковой 1 апреля пришлось хоронить на искитимском кладбище своего отца – известного и уважаемого среди чернореченцев Владимира Однодворцева.

Как рассказала Светлана Владимировна, когда начали готовиться к похоронам, обратились в ритуальную компанию, но не смогли проехать до кладбища на «уазике» ни с трассы, ни по полевой дороге. По ее словам, такое безобразие происходит каждый год.

Полевая дорога в сторону кладбища просела из-за таяния снега, отметил Каликин. Поэтому решили специально для похорон сделать новую, протяженностью 1,2 км, рядом по снегу. Но родные покойного, по словам главы сельсовета, отказались. Непроездной оказалась и дорога с трассы.

Об отсутствии дороги на дачи и до бердского лагеря «Орбита» сообщали и в Мичуринском сельсовете, писал «Весь Искитим». Когда остро встал вопрос о ремонте постоянно раскисающего проезда, находящегося на территории Искитимского района, чиновники ответили, что вкладывать деньги в дорогу не имеют права, поскольку путь находится на землях сельхозназначения, где запрещено что-либо строить.

Дорога до лагеря «Орбита» находится у нескольких собственников: областной администрации, лесничества, Искитимского района, дачных обществ и Бердска. Проблемный участок в 850 метров на повороте от водозабора на Сосновку принадлежит Искитимскому району.

Погосты на кадастровый учет

Проблема закрепления участков под кладбища и дороги на сельхозугодьях — не только искитимская, а всероссийская, рассказала сайту «Весь Искитим» начальник управления по имуществу и земельным отношениям администрации Искитимского района Лариса Арсибекова Лариса.

Еще в 1990-х годах разграничили собственность земли на федеральную, субъекта РФ и муниципальную, а также государственную, которая не разграничена. В ходе такого зонирования очень много кладбищ оказались на территории лесного фонда и землях сельхозназначения.

— Где кладбища попали на «нормальный» участок земли, там сделали, закрепили землю. Перевод в другую зону занимает длительный период времени. И сейчас повсеместно документы приводятся в нормативное состояние. Мы сейчас работаем над тем, чтобы принять генпланы, утвердить правила землепользования и застройки. После этого главам сельсоветов можно будет провести кадастровые работы, определить координаты кладбищ и обратиться за выделением участка из федеральной собственности в муниципальную с тем, чтобы можно было его обслуживать, — прокомментировала сайту «Весь Искитим» Лариса Владимировна.

Она подтвердила: пока Чернореченский сельсовет, как и другие муниципальные образования Искитимского района, оформить территории с могилами как кладбище не могут. Но после прохождения всех процедур, ситуация изменится. И тогда Каликин будет вправе отдать кладбище на обслуживание какой-нибудь организации, чтобы за погостом следили, не хоронили бесплатно и как попало.

— Пока Каликин реально ничего не может сделать. Если генплан ему подпишут в конце мая, будет замечательно. И если он будет быстро двигаться, то к концу июля вполне возможно оформить кладбище как кладбище, — отметила замглавы района.

Единственный тормоз — деньги, которые нужны на оплату кадастровых работ.

Источник: Весь Искитим