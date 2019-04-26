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За подмену малышки в роддоме 2 млн рублей отсудила семья в Саратовской области

Экспертиза подтвердила, что женщина, которую, согласно документам 29 лет назад, записали дочерью супружеской пары, в действительности не является их биологическим ребенком.

26.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
За подмену малышки в роддоме 2 млн рублей отсудила семья в Саратовской области

С Министерства финансов за счет казны РФ в пользу семьи взыскана компенсация морального вреда

Вчера во Фрунзенском районном суде вынесли решение по громкому делу о подмене ребенка в родильном доме Федоровского района Саратовской области. Об этом ИА «Взгляд-инфо» сообщили в пресс-службе суда.

История вызвала широкий общественный резонанс, о ней рассказали на федеральном телеканале «НТВ». Напомним, 11 марта в эфир вышла программа «ДНК», героем которой стала семья Бяковых из поселка Мокроус.

Как ранее сообщала пресс-служба регионального СУ СКР, по данному факту Ершовским межрайонным СО была организована доследственная проверка.

-Из содержания телесюжета следует, что супруги, воспитавшие дочь, предполагают, что она не является их ребенком, так как 29 лет назад при рождении ее подменили в роддоме. Проведенная организаторами программы экспертиза подтвердила, что женщина, которая, согласно документам, записана дочерью указанной супружеской пары, в действительности не является их биологическим ребенком, – уточняло ведомство.

Вчера во Фрунзенском районо суде Саратова вынесли решение по гражданскому иску 29-летней Марины Коваленко, которую подменили в роддоме, и Ирины Бяковой к Федоровской районной больнице. Председательствовала судья Татьяна Анненкова.

По решению суда с Министерства финансов за счет казны РФ в пользу истцов взыскана компенсация морального вреда.

-С Российской Федерации в лице Министерства Финансов Российской Федерации за счет казны Российской Федерации в пользу Ирины Бяковой и в пользу Марины Коваленко взыскана компенсация морального вреда, расходы по оплате услуг представителя, расходы по оплате государственной пошлины. С Российской Федерации в лице Министерства Финансов Российской Федерации за счет казны Российской Федерации в пользу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» взысканы расходы по оплате судебной экспертизы, – пояснили в пресс-службе суда.

Решение суда не вступило в законную силу.

По информации Саратовского департамента судебных экспертиз, размер компенсации морального вреда для потерпевшей семьи составил 2 млн рублей.

Источник: vzsar.ru


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