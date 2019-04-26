Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица-2020»

Конкурс продолжается. Вы можете присылать свои фото для участия в конкурсе «Бердская красавица-2020».
Обязательно укажите в письме ваши имя и фамилию, а также номер телефона, чтобы мы могли с вами связаться при подведении итогов.
Для участия необходимо выслать две фотографии.
Одна фотография — в полный рост, другая — портретный снимок. Одна фотография приниматься на конкурс не будет.
Все вопросы задавайте по тел. 2-15-51. Удачного года!
Снимки принимаем с 10 ноября 2018 года по 1 ноября 2019 года.
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Ну, вот! Хорошее начало.
10 9
А есть ограничения по возрасту?
5 6
совершеннолетние
6 2
))) Судя по фото, нет. Счатаешь себя красавицей, то в добрый путь.
6 2
Что за дискриминация по половому признаку?! Даешь конкурс «Бердский красавец»!
18 6
Регулярно это предложение всплывает))
есть мнение, что слать никто не будет.
8 0
Тогда политкорректно конкурс назвать нейтрально: «Бердские красав(и)цы-2020».
6 3
Зачем? На календарь идут первые 3 места.
Так что либо- либо.
1 1
Олейникова Кристина вне конкурса!
2 1
Лилия, авторизуйтесь
0 0
Почему?
Она сама красивая.
2 1
Еще два снимка нужно…
— без макияжа
— в купальнике
А впрочем….первых два совсем не обязательно!
0 0