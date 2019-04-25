СК: Прятал под ванну телефоны и уничтожал документы обвиняемый в хищении 7,4 млн рублей на коллекторе в Бердске

У директора и учредителя компании «Росстрой» Константина Михайленко, второго фигуранта уголовного дела о хищении 7,4 млн рублей при строительстве канализационного коллектора на ул. Первомайской в Бердске, было мало шансов избежать ареста. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», его суд арестовал на 2 месяца.

Как и его подельник Юрий Бекетов, и. о. начальника муниципального управления кап строительства, Михайленко проведет за решеткой по решению суда от 24 апреля до 21 июня.

В обоснование ходатайства замначальника следственного отдела по Бердску СКР капитана юстиции Веры Шавановой об аресте Михайленко помощник прокурора Кристина Червонных привела веские аргументы. В частности во время обыска в офисе «Росстроя» обнаружили мешки с уничтоженными документами и компьютеры без жестких дисков. А в ходе обыска на квартире Михайленко пытался спрятать под подоконник и под ванной мобильники, отказывался называть пароль для разблокировки телефонов.

Кроме того, у обвиняемого трое малолетних детей, права которых могут быть ущемлены при избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. По данным ФСБ, Константин Михайленко за последние годы несколько раз выезжал в Германию и посещал там диппредставительство, что наводит на мысль о желании уехать за границу на постоянное место жительства.

В биографии Константина Михайленко есть факт возбуждения уголовного дела по статьям 318 и 319 УК РФ. Это применение насилия к представителю власти и оскорбление представителя власти при исполнении служебных обязанностей. Впрочем, судимости у него нет, так как дела разрешились примирением сторон.

Все только начинается

Гособвинитель Кристина Червонных предоставила суду справку о стоимости работ на канализационном коллекторе, которую подготовило контрольно-ревизионное управление Новосибирской области для ФСБ. Ревизоры выявили завышение стоимости на 7,4 млн рублей. По версии следствия Михайленко в преступном сговоре с Бекетовым вместо чугунных труб на строительстве коллектора положили дешевые полипропиленовые, а разницу в цене присвоили.

Вера Шаванова добавила:

— В ходе следствия установлено, что аналогичным образом производилась замена труб и по иным муниципальным контрактам, которые заключались с ООО «Росстрой». В связи с этим у следствия возникает необходимость изъятия документов, относящихся к данным муниципальным контрактам, их изучения. По их результатам могут выявиться иные эпизоды преступной деятельности Михайленко.

«Росстрой» в середине 2018 года выиграл конкурс и заключил контракт на проведение работ при строительстве четвертого моста в Новосибирске. Компания обязалась выполнить комплекс строительно-монтажных работ по выносу инженерных коммуникаций из зоны строительства мостового перехода через Обь в створе ул. Ипподромской. Цена контракта — 338 млн рублей.

Стоимость работ по бердскому коллектору оценивается в 100 млн рублей. Контракты подрядчик заключал как с УКСом, так и с Комбинатом бытовых услуг, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Отпустить под залог

Адвокат Михайленко Алексей Дятчин предложил отпустить его доверителя под залог в 500 тыс. рублей, которые готов внести отец обвиняемого. И это послужило контраргументом тому, что многодетная семья Михайленко, в которой гражданская жена не работает, останется без кормильца. Выяснилось, что родители обвиняемого живут вместе с детьми и внуками, а Михайленко-старший является индивидуальным предпринимателем.

Защита пожаловалась на то, что за сутки после задержания Константин Михайленко ел всего один раз. А в силу его заболевания ему положено питаться через каждые 2-3 часа иначе будет приступ. Это подтвердила гражданская супруга обвиняемого, просившая суд не лишать свободы мужа. Она сообщила, что во время обыска дома ему пришлось вызывать скорую помощь.

На все претензии обвинения у обвиняемого были ответы. В Германию ездил по приглашению на выставку оборудования, судимости нет, мобильник прятал сын-подросток, боясь остаться без гаджета, не давал разблокировать телефон, так как там были личные фото.

Автор видео Анастасия Солодкова



В деле о хищении бюджетных средств на строительстве коллектора могут появиться и новые эпизоды, и новые фигуранты. Во всяком случае в суде прозвучала фамилия экс-начальника бердского управления капстроительства Алексея Егошина. У него, по версии следствия могут дома храниться документы, имеющие отношение к уголовному делу, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».