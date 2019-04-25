В честь Христова Воскресения приглашаем вас на колокольни бердских храмов

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Дорогие бердчане! В честь наступающего светлого Христова Воскресения приглашаем вас на колокольни бердских храмов. По традиции после праздника Пасхи каждый желающий может побывать на звоннице и позвонить в колокола. Звонильная неделя начинается с воскресенья и продолжается до следующий субботы. Ждём всех!