Выиграл в лотерею $768 миллионов житель Америки

Молодому человеку посоветовали обратиться к услугам юриста, чтобы правильно распорядиться деньгами и не растратить состояние
Житель американского штата Висконсин Мануэль Франко стал обладателем одного из самых крупных выигрышей в истории страны. Об этом пишет The Epoch Times.
Он выиграл в лотерею 768 миллионов долларов (49 миллиардов рублей). Согласно правилам, молодой человек мог получать деньги только по частям в течение 29 лет, однако он принял решение пожертвовать частью выигрыша, получив возможность сразу забрать остаток.
Так, в итоге победитель получит 477 миллионов долларов (30,4 миллиарда рублей). При этом он обязан заплатить федеральный налог в размере 114 с половиной миллионов долларов.
-Мне кажется, что это сон и в любой момент я могу проснуться. Не верится, что такое могло случиться с таким простым парнем, как я. Поскольку мне улыбнулась удача, я не собираюсь больше участвовать в лотереях. Но должен сказать, что ради шанса навсегда поменять свою жизнь стоит заплатить два доллара. Моя жизнь точно изменилась, и я с надеждой смотрю в будущее, -высказался Мануэль Франко
Молодому человеку посоветовали обратиться к услугам юриста, чтобы правильно распорядиться деньгами и не растратить состояние.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10