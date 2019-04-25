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Выиграл в лотерею $768 миллионов житель Америки

Молодой человек заплатил $2 за билет и выиграл 30,4 миллиарда рублей. Он принял решение пожертвовать частью выигрыша, получив возможность сразу забрать остаток.

25.04.2019 Нет комментариев
 
Выиграл в лотерею $768 миллионов житель Америки

Молодому человеку посоветовали обратиться к услугам юриста, чтобы правильно распорядиться деньгами и не растратить состояние

Житель американского штата Висконсин Мануэль Франко стал обладателем одного из самых крупных выигрышей в истории страны. Об этом пишет The Epoch Times.

Он выиграл в лотерею 768 миллионов долларов (49 миллиардов рублей). Согласно правилам, молодой человек мог получать деньги только по частям в течение 29 лет, однако он принял решение пожертвовать частью выигрыша, получив возможность сразу забрать остаток.
Так, в итоге победитель получит 477 миллионов долларов (30,4 миллиарда рублей). При этом он обязан заплатить федеральный налог в размере 114 с половиной миллионов долларов.

-Мне кажется, что это сон и в любой момент я могу проснуться. Не верится, что такое могло случиться с таким простым парнем, как я. Поскольку мне улыбнулась удача, я не собираюсь больше участвовать в лотереях. Но должен сказать, что ради шанса навсегда поменять свою жизнь стоит заплатить два доллара. Моя жизнь точно изменилась, и я с надеждой смотрю в будущее, -высказался Мануэль Франко

Молодому человеку посоветовали обратиться к услугам юриста, чтобы правильно распорядиться деньгами и не растратить состояние.

Источник: РИА новости


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Подозревают экс-начальника УКСа Бердска Егошина в сокрытии документов о хищении 7,4 млн рублей Выиграл в лотерею $768 миллионов житель Америки Проткнул живот насквозь на школьном заборе ученик в Омске

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