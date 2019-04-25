Новое платье сделает вас неотразимой

Прическа и макияж — это то, на что смотрят в первую секунду, по платью же взгляд может скользить бесконечно! Но где взять такое платье, чтобы приковывать взгляды?
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Как долго шьют платье
Безусловно, в отличие от фабричного производства, пошив платья занимает не несколько часов, а достаточно длительное время. Здесь есть несколько факторов, влияющих на скорость пошива:
- общая загруженность мастера;
- сложность кроя;
- особенности материала (скорость пошива платья из шелка может отличаться от скорости пошива из хлопка);
- степень ответственности подхода к примеркам.
Позаботьтесь заранее о пошиве праздничного платья. Во-первых, перед праздниками ателье всегда перегружены. Во-вторых, может появиться много вопросов и уточнений по вашему фасону, материалам, аксессуарам, которые потребуют времени на решение.
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Почему пошив платья в ателье лучше,
чем покупка в магазине
Во-первых, в ателье с вас снимут мерки, а значит, не придется тратить время и деньги на последующий подгон и подшив подола платья под ваш рост.
Во-вторых, платье из ателье может быть абсолютно уникальным - вы сами выбираете идеальный фасон, интересный дизайн и качественный материал.
В-третьих, индивидуальный подход к особенностям именно вашей фигуры позволит достичь идеальной посадки платья на вас.
В-четвертых, вы сэкономите моральные силы и время на поиски идеального платья в магазинах.
Учитывая все эти пункты можно сказать, что если вы располагаете временем и желаете выделиться в столь важный для любой женщины день, то услуги портных и швейных ателье созданы именно для вас.
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