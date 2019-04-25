КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Новое платье сделает вас неотразимой

Прическа и макияж — это то, на что смотрят в первую секунду, по платью же взгляд может скользить бесконечно! Но где взять такое платье, чтобы приковывать взгляды?

25.04.2019 Нет комментариев

Новое платье сделает
вас неотразимой
Прическа и макияж - это то, на что смотрят в первую секунду, по платью же взгляд может скользить бесконечно! Но где взять такое платье, чтобы приковывать взгляды?
Любая женщина стремится быть красивой, это естественная потребность ее души. Помочь в этом сможет индивидуальный пошив платья. Суть его в том, что вы получаете дизайнерское платье по доступной цене. Кроме того, платье шьется четко под вашу фигуру, со всеми ее индивидуальными особенностями. Благодаря этому у выточек нет шансов оказаться не на том месте. Платье из ателье - это именно ваше платье, то самое, которое будет сидеть, как влитое, и подчеркивать вашу индивидуальность.
Как долго шьют платье

Безусловно, в отличие от фабричного производства, пошив платья занимает не несколько часов, а достаточно длительное время. Здесь есть несколько факторов, влияющих на скорость пошива:
- общая загруженность мастера;
- сложность кроя;
- особенности материала (скорость пошива платья из шелка может отличаться от скорости пошива из хлопка);
- степень ответственности подхода к примеркам.
Позаботьтесь заранее о пошиве праздничного платья. Во-первых, перед праздниками ателье всегда перегружены. Во-вторых, может появиться много вопросов и уточнений по вашему фасону, материалам, аксессуарам, которые потребуют времени на решение.
Новое платье сделает вас неотразимой
Как выбрать фасон

Выбор фасона платья очень важен. Одно и то же платье на девушках близкой комплекции и с одинаковым весом может сидеть совершенно по-разному из-за особенностей фигуры. Разобравшись однажды в типе своей фигуры, можно облегчить себе поиски одежды в несколько раз, просто не обращая внимания и не примеряя модели, которые заведомо не будут вам идти.
Почему пошив платья в ателье лучше,
чем покупка в магазине

Во-первых, в ателье с вас снимут мерки, а значит, не придется тратить время и деньги на последующий подгон и подшив подола платья под ваш рост.
Во-вторых, платье из ателье может быть абсолютно уникальным - вы сами выбираете идеальный фасон, интересный дизайн и качественный материал.
В-третьих, индивидуальный подход к особенностям именно вашей фигуры позволит достичь идеальной посадки платья на вас.
В-четвертых, вы сэкономите моральные силы и время на поиски идеального платья в магазинах.
Учитывая все эти пункты можно сказать, что если вы располагаете временем и желаете выделиться в столь важный для любой женщины день, то услуги портных и швейных ателье созданы именно для вас.
Пора шить платья!

Советы по подбору платьев:
1. Платье-трапеция подойдет дамам с невыраженной талией, но не рекомендуется при широких плечах.
2. Платье с баской подойдет высоким девушкам с узкими бедрами.
3. Платье бэби-долл отлично смотрится на невысоких хрупких девушках,
но не подходит при слабо выраженной талии.
4. Платье-баллон уравновешивает фигуру при широких плечах, но не рекомендуется девушкам с пышными бедрами и полными коленями.
5. Платье с завышенной талией не подходит при широких плечах, но подчеркивает грудь и маскирует полный животик.
6. Платье-труба подходит девушкам с массивными бедрами, вытягивая их, но утяжеляет фигуру пышногрудых дам с широкими плечами.
7. Платье с запахом визуально утончает талию, скрывает бедра и
приподнимает бюст.
8. Платье-рубашка не рекомендуется при пышном бюсте, а худым девушкам
лучше носить его с ремешком или поясом.
9. Платье-шифт подходит невысоким девушкам, визуально увеличивая рост, скрывает изъяны талии и бедер, не рекомендуется при большом бюсте.
10. Платье-футляр удлиняет фигуру.
Определиться с типом фигуры можно самостоятельно, изучив рекомендации в интернете, или с помощью работника ателье.
На правах рекламы. Фото с www.freeimages.com

Похожие записи

  • Нет похожих записей.

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Комментирование закрыто.

© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика