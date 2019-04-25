Новое платье сделает вас неотразимой

Пора шить платья!



Советы по подбору платьев:

1. Платье-трапеция подойдет дамам с невыраженной талией, но не рекомендуется при широких плечах.

2. Платье с баской подойдет высоким девушкам с узкими бедрами.

3. Платье бэби-долл отлично смотрится на невысоких хрупких девушках,

но не подходит при слабо выраженной талии.

4. Платье-баллон уравновешивает фигуру при широких плечах, но не рекомендуется девушкам с пышными бедрами и полными коленями.

5. Платье с завышенной талией не подходит при широких плечах, но подчеркивает грудь и маскирует полный животик.

6. Платье-труба подходит девушкам с массивными бедрами, вытягивая их, но утяжеляет фигуру пышногрудых дам с широкими плечами.

7. Платье с запахом визуально утончает талию, скрывает бедра и

приподнимает бюст.

8. Платье-рубашка не рекомендуется при пышном бюсте, а худым девушкам

лучше носить его с ремешком или поясом.

9. Платье-шифт подходит невысоким девушкам, визуально увеличивая рост, скрывает изъяны талии и бедер, не рекомендуется при большом бюсте.

10. Платье-футляр удлиняет фигуру.

Определиться с типом фигуры можно самостоятельно, изучив рекомендации в интернете, или с помощью работника ателье.