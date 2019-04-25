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Рецепт отличных каникул: летние площадки и интенсивы

Хочется, чтобы дети провели каникулы не только интересно и весело, но и с пользой. Задуматься о том, где и как будет отдыхать ребенок, лучше заранее.

25.04.2019 Нет комментариев

Рецепт отличных каникул:
летние площадки и интенсивы
Хочется, чтобы дети провели каникулы не только интересно и весело, но и с пользой. Задуматься о том, где и как будет отдыхать ребенок, лучше заранее
Рецепт отличных каникул: летние площадки и интенсивы
В то время как организация многих вариантов детского досуга нередко оказывается для родителей сложным и затратным делом, хорошим вариантом для тех, кто на лето остался в городе, может стать летняя площадка. В Бердске предлагаются интенсивы на самый разный вкус: от специализирующихся на обучении иностранному языку, до тех, где ребенок сможет познакомиться с актуальными танцевальными направлениями.
Почему организованный детский досуг во время каникул лучше

Закончились занятия в школах, и пока родители на работе, дети весь день предоставлены сами себе. Отлично, если у бабушек и дедушек есть возможность присматривать за внуками. В противном случае имеет смысл задуматься, чем будет занят ребенок, пока никого нет дома. В то же время организованный отдых – это режим дня, полноценное питание, занимательный досуг, насыщенная программа и возможность познакомиться с новыми людьми. Остается только выбрать, что вызывает больший интерес – изучение иностранного языка, занятия спортом, музыкой или танцами. Такой вариант летнего отдыха позволит развить имеющиеся таланты, и, возможно, открыть в себе неизвестные ранее способности, приобрести новое хобби, по-настоящему увлечься каким-то делом.
Танцевальный лагерь – увлекательный отдых с пользой для здоровья

Школьники сегодня после долгих часов за партой в учебном заведении, к сожалению, нередко проводят и вторую половину дня, сидя за компьютером. Всем известно, что регулярные тренировки полезны для здоровья. Лето – самое подходящее время для формирования новых полезных привычек. Танцы развивают грацию, формируют правильную осанку, а умение красиво двигаться добавляет уверенности в себе. Танцевальный лагерь – это практическое знакомство с основами современной хореографии в сжатые сроки, возможность освоить азы самых разных танцевальных стилей. Это отличный вариант для активных детей. Наличие танцевальной подготовки не имеет значения.
Танцевальный лагерь – увлекательный отдых с пользой для здоровья

Школьники сегодня после долгих часов за партой в учебном заведении, к сожалению, нередко проводят и вторую половину дня, сидя за компьютером. Всем известно, что регулярные тренировки полезны для здоровья. Лето – самое подходящее время для формирования новых полезных привычек. Танцы развивают грацию, формируют правильную осанку, а умение красиво двигаться добавляет уверенности в себе. Танцевальный лагерь – это практическое знакомство с основами современной хореографии в сжатые сроки, возможность освоить азы самых разных танцевальных стилей. Это отличный вариант для активных детей. Наличие танцевальной подготовки не имеет значения.
Рецепт отличных каникул: летние площадки и интенсивы
Лето – отличное время для изучения иностранных языков

Летняя языковая площадка – прекрасная возможность повысить уровень знания иностранного языка. Уроки, проходящие в увлекательной форме, направлены прежде всего на развитие речи. Такой акцент на коммуникации помогает снять языковой барьер, который есть у многих детей. Учащиеся, которым непросто дается иностранный язык в школе, здесь получают шанс увидеть, что английский можно изучать с удовольствием. В предлагаемых программах познавательное соседствует с развлекательным, а занятия английским чередуются с интересными мероприятиями, экскурсиями и подвижными играми на свежем воздухе.
Занятия на любой вкус
Многие секции и центры дополнительного образования, отлично зарекомендовавшие себя в течение учебного года, рады и летом предложить любознательным ученикам много интересного. Каникулы позволяют успеть отработать навыки правильной красивой речи, улучшить память, освоить ментальную арифметику. Все это в положительном ключе отражается на концентрации внимания и повышает школьную успеваемость. В наше время стремительного развития цифровых технологий очень популярным направлением является робототехника. Для детей младшего возраста познавательным и увлекательным станет знакомство с азами, а тех, кто постарше, обучают программированию и 3D-моделированию. Для творческой личности лето - отличный период, чтобы заняться вокалом и научиться петь, посетить студию звукозаписи, взять уроки актерского мастерства и первый раз выступить на сцене. Возможностей провести яркое захватывающее лето множество, главное - определиться с выбором, не откладывая на последний момент. Нередко новый вид деятельности становится мостиком к профессиональному самоопределению или серьёзным хобби, способным долгие годы дарить положительные эмоции.
На правах рекламы. Фото с www.freeimages.com

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