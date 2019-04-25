Рецепт отличных каникул: летние площадки и интенсивы

Хочется, чтобы дети провели каникулы не только интересно и весело, но и с пользой. Задуматься о том, где и как будет отдыхать ребенок, лучше заранее.
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Почему организованный детский досуг во время каникул лучше
Закончились занятия в школах, и пока родители на работе, дети весь день предоставлены сами себе. Отлично, если у бабушек и дедушек есть возможность присматривать за внуками. В противном случае имеет смысл задуматься, чем будет занят ребенок, пока никого нет дома. В то же время организованный отдых – это режим дня, полноценное питание, занимательный досуг, насыщенная программа и возможность познакомиться с новыми людьми. Остается только выбрать, что вызывает больший интерес – изучение иностранного языка, занятия спортом, музыкой или танцами. Такой вариант летнего отдыха позволит развить имеющиеся таланты, и, возможно, открыть в себе неизвестные ранее способности, приобрести новое хобби, по-настоящему увлечься каким-то делом.
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Танцевальный лагерь – увлекательный отдых с пользой для здоровья
Школьники сегодня после долгих часов за партой в учебном заведении, к сожалению, нередко проводят и вторую половину дня, сидя за компьютером. Всем известно, что регулярные тренировки полезны для здоровья. Лето – самое подходящее время для формирования новых полезных привычек. Танцы развивают грацию, формируют правильную осанку, а умение красиво двигаться добавляет уверенности в себе. Танцевальный лагерь – это практическое знакомство с основами современной хореографии в сжатые сроки, возможность освоить азы самых разных танцевальных стилей. Это отличный вариант для активных детей. Наличие танцевальной подготовки не имеет значения.
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Танцевальный лагерь – увлекательный отдых с пользой для здоровья
Школьники сегодня после долгих часов за партой в учебном заведении, к сожалению, нередко проводят и вторую половину дня, сидя за компьютером. Всем известно, что регулярные тренировки полезны для здоровья. Лето – самое подходящее время для формирования новых полезных привычек. Танцы развивают грацию, формируют правильную осанку, а умение красиво двигаться добавляет уверенности в себе. Танцевальный лагерь – это практическое знакомство с основами современной хореографии в сжатые сроки, возможность освоить азы самых разных танцевальных стилей. Это отличный вариант для активных детей. Наличие танцевальной подготовки не имеет значения.
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