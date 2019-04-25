Рецепт отличных каникул: летние площадки и интенсивы

Почему организованный детский досуг во время каникул лучше



Закончились занятия в школах, и пока родители на работе, дети весь день предоставлены сами себе. Отлично, если у бабушек и дедушек есть возможность присматривать за внуками. В противном случае имеет смысл задуматься, чем будет занят ребенок, пока никого нет дома. В то же время организованный отдых – это режим дня, полноценное питание, занимательный досуг, насыщенная программа и возможность познакомиться с новыми людьми. Остается только выбрать, что вызывает больший интерес – изучение иностранного языка, занятия спортом, музыкой или танцами. Такой вариант летнего отдыха позволит развить имеющиеся таланты, и, возможно, открыть в себе неизвестные ранее способности, приобрести новое хобби, по-настоящему увлечься каким-то делом.