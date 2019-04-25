Жаловаться чаще стали горожане в мэрию Бердска

С начала года поступило 1080 обращений жителей в общественную приемную горадминистрации Бердска. По сравнению с 2018 годом данный показатель больше на 18%.

За прошлую неделю в общественную приемную поступило 61 обращение. Наибольшая доля — по вопросам благоустройства, коммунального хозяйства, социальной сферы, земельных правоотношений, лесного хозяйства и содержания домашних животных.

Структурные подразделения мэрии за неделю отработали 25 обращений. На контроле остается 181 обращение. На дополнительном контроле — 232 обращения.