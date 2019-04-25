Проткнул живот насквозь на школьном заборе ученик в Омске

Омские спасатели помогли 12-летнему школьнику, который проткнул себе живот, когда перелазил через школьный забор.

-Все произошло на территории гимназии № 88 на улице 3-я Транспортная. Мальчик напоролся на штырь именно школьного забора, — рассказал «СуперОмску» источник в силовых структурах.

Очевидцы вызвали на место спасателей. Как рассказали в ГУ МЧС по Омской области, штырь отпилили болгаркой. После чего передали ребенка врачам скорой. Мальчика в срочном порядке увезли в одну из городских больниц в тяжелом состоянии. Ребенок проткнул себе живот насквозь.

Источник: superomsk.ru