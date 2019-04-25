Погибли в сломанном лифте 11 рабочих в Китае

Травмы получили два человека.

По меньшей мере 11 рабочих погибли, двое получили тяжелые травмы в результате поломки лифта на строительной площадке компании Jade Huating в городе Хэншуй провинции Хэбэй на севере Китая. Об этом в четверг сообщил информационный портал Sina.

По его данным, инцидент произошел в четверг 08:00 утра по местному времени (03:00 мск). Подробности происшествия устанавливаются.

Источник: ТАСС