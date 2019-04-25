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Судится за социальную квартиру известный морж Панасюк из Бердска

Виталий Панасюк подал апелляционную жалобу на решение бердского суда о выселении его из маневренного фонда. Он полагает, что облсуд встанет на его сторону. Дохлых крыс замуровывать в стены он не собирается.

25.04.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Судится за социальную квартиру известный морж Панасюк из Бердска

Виталий Панасюк считает себя патриотом

24 апреля известный морж Виталий Панасюк из Бердска подал апелляционную жалобу на решение Бердского городского суда о выселении его из квартиры маневренного жилфонда. Ее приняли к рассмотрению. Впрочем, 10 дней дается на подачу возражений всех сторон. Панасюк предполагает, что первое заседание апелляционного суда состоится летом.

— Я очень рассчитываю на то, что областной суд будет более объективен, — высказался «Курьер. Среда. Бердск» Виталий. — Меня третий раз выселяют. Я знаю, что это такое. Это долгая «котовасия», много заседаний. А тут приняли решение «в один тык». И еще меня не уведомили о заседании.

Кроме того, Виталий Панасюк намерен нанять адвоката для защиты своих интересов в суде апелляционной инстанции. По его словам, сейчас ему не столько хочется остаться жить в квартире по договору социального найма, сколько показать бердской власти, что она не права.

Он намерен находится в маневренном жилье до прихода судебных приставов. С ними он «воевать» не будет. Дохлых крыс замуровывать в стены тоже. Хотя уверен, что жилищная политика как Бердска, так и России существенно отстает от цивилизованных стандартов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» суд выселил Виталия Панасюка из соцжилья решением от 25 марта. Он должен освободить часть помещения в одноэтажном доме №6 на ул. Панфилова.

Представитель жилотдела мэрии Татьяна Михайлова пояснила, что договор о проживании Панасюка на условиях социального найма истек еще в 2018 году. Но добровольно покидать жилище он отказался. А муниципального маневренного фонда не хватает для действительно нуждающихся — малоимущих, погорельцев, попавших в сложную жизненную ситуацию.

Первый раз из общежития СО РАН, второй — новый владелец квартиры, которую банк забрал у Панасюка за долги. И все эти «дела» тянулись, по его словам, годами.

Про мнению Виталия, к нему чиновники относятся предвзято, поскольку «слишком рьяно» требуют освободить помещения. Хотя, говорит, соседи 12 лет живут в социальном жилье и никто их не выселяет.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», выселение аквайс-спортсмена из ипотечной квартиры было долгим и скандальным. Панасюк вставал в пикет у здания Верховного суда в защиту своих жилищных прав и замуровывал дохлых крыс в стенах.

Он взял в ипотеку однокомнатную квартиру, но, потеряв работу, не смог своевременно вносить платежи по кредиту — более 20 000 рублей в месяц. С банком договориться ему не удалось, родственники тоже не смогли помочь ему.

Все-таки Виталию Панасюку пришлось съехать. Но не на улицу, а в маневренное жилье, предоставленное мэрией. В скором времени ему придется освобождать и эту квартиру.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Безработный мужик,не внесший ни копейки никаких налогов что-то требует.А работать не пробовал,чтобы снимать жилье?У меня стойкое впечатление,что он и платежи за эту социальную квартиру не вносил,но это мое мнение

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  2. Аноним

    простите, а каких конкретно кругах данный Панасюк «известный»?
    а то ощущение, что известность его ограничивается рамками данного сайта…..

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