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Подозревают экс-начальника УКСа Бердска Егошина в сокрытии документов о хищении 7,4 млн рублей

Следствие полагает, что у него дома могут храниться документы, подтверждающие снижение стоимости работ на канализационном коллекторе. Суд дал санкцию на обыск. УКС был более крупным заказчиком, чем КБУ.

25.04.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 7 коммент.
 
Подозревают экс начальника УКСа Бердска Егошина в сокрытии документов о хищении 7,4 млн рублей

Фигурирует экс-начальник УКСа Бердска Алексей Егошин в деле о хищении 7,4 млн рублей на строительстве коллектора

В заседании Бердского горсуда по избранию меры пресечения фигурантам уголовного дела о хищении 7,4 млн рублей на строительстве канализационного коллектора на ул. Первомайской 24 апреля прозвучали не только новые суммы, но и новые фамилии.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», следствие обвиняет и. о. начальника муниципального УКСа Юрия Бекетова и гендиректора ООО «Росстрой» Константина Михайленко в мошенничестве с причинением ущерба городу в особо крупном размере. По версии следствия, они в 2017-2018 годах занизили стоимость работ, проложив не чугунные, а более дешевые пропиленовые трубы под дорогой. А разницу в размере 7,4 млн рублей якобы положили себе в карман.

И Бекетов, и Михайленко суд отправил в СИЗО под арест на 2 месяца, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Накануне, в день задержания, 23 апреля, прошли обыски по месту проживания обоих, а также в офисе компании «Русстрой» в Новосибирске.

Но следствие полагает, что какие-то документы могут храниться и у бывшего руководителя управления капитального строительства Бердска Алексея Егошина. Во всяком случае об этом сообщил в процессе председатель Бердского суда, зачитывая материалы уголовного дела.

ФСБ выявило завышение стоимости работ по коллектору на сумму 8,7 млн рублей. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», это новые сведения, появившиеся в день ареста Бекетова и Михайленко. В том числе, судя по зачитанной судьей информации, 6,5 млн завышено именно тогда, когда заказчиком выступал УКС, а 2,1 млн рублей — заказчик Комбинат бытовых услуг.

Окончание «контрольных мероприятий» планируется в мае 2019 года. И после этого в деле могут появиться новые эпизоды и новые фигуранты.

Как пояснил «Курьер. Среда. Бердск», замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко, за все время строительства самотечного коллектора на ул. Первомайской в течение 4 лет заключалось несколько контрактов. Заказчиками выступали как Комбинат бытовых услуг, так и УКС. Бекетов контролировал и принимал работы подрядчика, расписываясь в актах. Впрочем и КБУ вел контроль за деятельностью подрядчика.

Юрий Бекетов в ходе судебного заседания по избранию меры пресечения заявил, что не он один подписывал акты приемки работ. Но никаких фамилий не назвал. Вероятно, они всплывут в процессе рассмотрении уголовного дела по существу.

Проходили ли обыски у Егошина, пока неизвестно. Но, как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», вечером 22 апреля судья Бердского городского суда Татьяна Васюхневич дала санкцию на обыск по месту его проживания по ходатайству следствия (п. 5 ч. 2 ст. 29 УПК РФ).

Сам Алексей Николаевич, видимо, сменил номер телефона. Напомним, что он уволился по собственному желанию ровно месяц назад — 25 марта он отработал в должности начальника бердского УКСа последний день.

Егошин отказался называть, где нашел работу, сообщил лишь только, что в Новосибирске.
Новую работу Егошин, по его словам, искал полгода — с сентября 2018-го, о чем предупреждал руководство города.

В должности руководителя УКСа он проработал 6 лет. До этого полгода был специалистом в ведомстве. За время работы по специальности в бердском управлении капстроительства он приобрел еще одно высшее образование — окончил академию госслужбы как управленец.

Алексей Егошин рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что ему не стыдно за свою работу. Он оставил городу немало важных объектов: отремонтированный за 500 млн рублей ДК «Родина», детские сады, дорогу в микрорайоне Южном, дренажную систему для отвода грунтовых вод, новый канализационный коллектор на ул. Первомайской, газопровод к школе в Южном.

На его плечах лежало все, что связано со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом в Бердске, а также технический надзор и кадастровые работы.

— Кто будет вместо меня? Пока определяются. Мне не представляли. У меня Юрий Владимирович Бекетов замечательный заместитель, поэтому я спокоен, — высказался Егошин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Егошин давал свидетельские показания в суде по делу о «роковой земле» бывшего начальника бердской полиции Сергея Проценко и его дочери Екатерины Песляк.


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(7) Комментариев

  1. Аноним

    *THUMBS UP* ну вот как то так!

    Thumb up 12 Thumb down 1

  2. Аноним

    фсб -8.7 лямов по информации 6.5 +2.1 а где еще 100 штук .

    Thumb up 3 Thumb down 5

  3. В теме

    Обыски надо было в то же время у него проводить.

    Thumb up 17 Thumb down 2

  4. Новый мэр

    Проверяйте канализацию Ушакова и Рогачева

    Thumb up 13 Thumb down 0

  5. Местный

    Беги Лола беги! =-O

    Thumb up 14 Thumb down 2

  6. Аноним

    Он же всех и сдал. Рубль за сто даю что он сухим выйдет

    Thumb up 14 Thumb down 1

  7. ывапр

    Под этого надо «копать»,там нормально косяков «повылазиет».Всегда возле «кормушки» крутился.

    Thumb up 1 Thumb down 0

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