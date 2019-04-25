Матери изнасилованной и убитой 12-летней девочки 4 млн рублей заплатит МВД Кубани

Первомайский районный суд Краснодара обязал главное управление МВД по региону выплатить 4 миллиона рублей местной жительнице, чью 12-летнюю дочь изнасиловал и убил инспектор по делам несовершеннолетних Иван Сорокоумов. Об этом «Медиазоне» сообщила адвокат Янна Галаган, сотрудничающая с правозащитной организацией «Зона права».

В августе 2017 года Краснодарский краевой суд приговорил Сорокоумова к 23 годам лишения свободы. Первые семь лет обвиняемый должен отбывать в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима.

По версии следствия, 24-летний инспектор по делам несовершеннолетних отдела МВД по городу Горячий Ключ с января по август 2015 года неоднократно вывозил в лес детей в возрасте от 11 до 16 лет и занимался с ними сексом. В одном из эпизодов участвовал знакомый полицейского Сергей Калганов.

31 августа 2015 года, когда Сорокоумов возвращал шестиклассницу после очередного изнасилования, он получил вызов от коллеги о поиске девочки. Опасаясь разоблачения, Сорокоумов вывел ребенка из автомобиля, достал из багажника деревянную биту, тремя ударами по затылку убил девочку и выкинул ее труп в реку.

Инспектора признали виновным в изнасиловании (статья 131 УК), насильственных действиях сексуального характера (статья 132), понуждении к половому сношению с несовершеннолетней (статья 133), половом сношении с несовершеннолетней, совершенном группой лиц (статья 134), и развратных действиях (статья 135 УК). По последним трем эпизодам также к 13 годам колонии приговорили Калганова.

«Медиазона» подробно писала, как педофил со смешанным расстройством личности стал инспектором по делам несовершеннолетних и пользовался своим служебным положением.

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Источник: zona.media