Резкое похолодание со снегом и дождем идет в Бердск

Первый весенний дождик прошел 25 апреля в Бердске. Он был таким робким и несмелым, что даже не успел намочить бердчан, спешивших на работу. Правда, некоторые из них на всякий случай прихватили с собой зонты.

Несмотря на пасмурную погоду, по прогнозам gismeteo.ru, дневная температура воздуха сегодня, 25 апреля, достигнет 11 градусов. А уже завтра похолодает — до 2 градусов со знаком плюс ночью и 6 днем. Ожидаются дожди.

Накануне Пасхи, 27 апреля, будет холодно — ночью до минус 4, днем до плюс 2 градусов. На фоне переменной облачности. 28 апреля днем потеплеет до 9 градусов. Но именно в этот день прогнозируется снег с дождем. В последующие два дня синоптики обещают повышение дневной температуры воздуха до 15-16 градусов.