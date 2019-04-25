Выдавать маткапитал до 2025 года предложила Матвиенко

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила продлить программу по предоставлению маткапитала как минимум до 2025 года.

«Предлагаем продлить действие программы по предоставлению материнского капитала до 2025 года как минимум», — сказала она на встрече законодателей в среду с президентом РФ Владимиром Путиным.

Кроме того, парламентарий заявила, что «мы предлагаем распространить льготы по ипотечному кредиту для многодетных семей и на семьи с детьми-инвалидами».

Матвиенко также напомнила, что в Совфеде ведется работа над законом о детском питании, она подчеркнула, что этот закон крайне важен, поскольку касается здоровья подрастающего поколения.

Источник: РИА Новости