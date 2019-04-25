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Выдавать маткапитал до 2025 года предложила Матвиенко

Кроме того, парламентарий заявила, что «мы предлагаем распространить льготы по ипотечному кредиту для многодетных семей и на семьи с детьми-инвалидами».

25.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Выдавать маткапитал до 2025 года предложила Матвиенко

В Совфеде ведется работа над законом о детском питании

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила продлить программу по предоставлению маткапитала как минимум до 2025 года.
«Предлагаем продлить действие программы по предоставлению материнского капитала до 2025 года как минимум», — сказала она на встрече законодателей в среду с президентом РФ Владимиром Путиным.

Кроме того, парламентарий заявила, что «мы предлагаем распространить льготы по ипотечному кредиту для многодетных семей и на семьи с детьми-инвалидами».

Матвиенко также напомнила, что в Совфеде ведется работа над законом о детском питании, она подчеркнула, что этот закон крайне важен, поскольку касается здоровья подрастающего поколения.

Источник: РИА Новости


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