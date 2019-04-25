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Повысили зарплату космонавтам впервые с 2014 года в России

Не позднее октября произойдет повышение средней заработной платы не менее чем на 15%. За не проведенную в 2018 году индексацию специалисты ЦПК получат компенсацию за каждый прошедший месяц.

25.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Повысили зарплату космонавтам впервые с 2014 года в России

Основания для увеличения зарплат сотрудников Центра и космонавтов до последнего времени не было

Российским космонавтам и сотрудникам Центра подготовки космонавтов в 2019 году повысят зарплату, индексация пройдет впервые с 2014 года, рассказал РИА Новости начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов.

-Мы сдвинули ситуацию с повышением зарплат с мёртвой точки. Не позднее октября произойдет повышение средней заработной платы не менее чем на 15%. Цифра в итоге может оказаться и более оптимистичной, но не хотелось бы загадывать заранее, — рассказал Власов.

Он пояснил, что последний раз зарплата сотрудников Центра и космонавтов, в том числе, индексировалась в 2014 году. ЦПК является федеральным государственным бюджетным учреждением и в своей финансовой деятельности полностью зависит от государственной субсидии, размер которой определяет Минфин. С 2015 года размер субсидии не менялся, соответственно, основания для увеличения зарплат сотрудников Центра и космонавтов до последнего времени не было.

-С 2017 года мы начали заниматься решением этого вопроса и могу сказать ключевое – он решен, — сказал Власов.

По его словам, Минфин в ближайшее время внесет в Госдуму поправки в бюджет, которыми будет предусмотрено увеличение субсидий на деятельность ЦПК. Это позволит выполнить постановление правительства об увеличении зарплат сотрудников бюджетных организаций с 1 января 2018 года на 4%, а также поднять зарплаты еще на 4,3% с 1 октября 2019 года. Власов пояснил, что за не проведенную в 2018 году индексацию специалисты ЦПК получат компенсацию за каждый прошедший месяц, им также компенсируют потери от задержки индексации.
Начальник ЦПК пояснил, что благодаря увеличению бюджетного финансирования планируется провести не только предусмотренные правительством индексации зарплат, но и дополнительное повышение, направлено в первую очередь на рядовые категории специалистов, занятых подготовкой космонавтов.

-Мы будем не только индексировать зарплату на 4 и 4,3%, но и повышать ее дифференцированно, в среднем повышение составит не менее 15% с сентября-октября, — отметил Власов.

-Что касается зарплаты космонавтов, то положением о материальном обеспечении космонавтов, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 17 мая 1993 г. номер 455, она расписана до копейки, — рассказал Власов.

Оклад зависит от должности, предусмотрены выплаты надбавок за выслугу лет в размере до 40%, за класс выполнения космических полётов — до 120%, за ученую степень, что добавляет 15% кандидатам наук, при условии успешного и добросовестного исполнения обязанностей ежемесячно может выплачиваться премия в размере до 25% от должностного оклада и премия по итогам года – до одного должностного оклада.

-Ключевая загвоздка до настоящего времени заключалась в том, что оклад, от которого берется надбавка, был утвержден в 2013 году, сейчас он тоже будет увеличен, как и у других сотрудников Центра, — рассказал начальник ЦПК.

Источник: РИА Новости


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