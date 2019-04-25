Усложнить экзамен на водительские права предложили в ГИБДД

Госавтоинспекция планирует допускать к управлению автобусами только тех водителей, у которых уже есть стаж управления либо легковым транспортом, либо грузовиками.

Об этом сообщил заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Николай Шеюхин на конференции «Безопасные дороги». Соответствующие поправки в законодательство уже подготовлены и скоро документ будет вывешен на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

— Предполагается нормативно закрепить допуск к управлению транспортным средством категории «D» только при наличии стажа управления категориями «В» или «С» или «С1», — сообщил Николай Шеюхин.

Напомним, что сейчас обучиться и получить права на эту категорию может любой желающий, даже если он вообще никаким транспортом до этого не управлял. Хотя ему предстоит возить пассажиров в большом количестве.

Надо сказать, что допуск к управлению автобусами только при наличии стажа был еще в СССР. В Германии без опыта вождения легкового автомобиля даже категорию «С» не открыть. Так что возвращение к этой практике вполне логично.

Также Николай Шеюхин предложил для обсуждения и такой вопрос, как привязка учебных групп автошкол к конкретному подразделению госавтоинспекции. Напомним, что сейчас кандидат, обучившись в автошколе и получив на руки документ об этом — свидетельство о получении профессии водитель — может сдавать экзамен на водительское удостоверение в любом подразделении.

Предлагается сделать так, чтобы кандидат в водители сдавал экзамен в группе от автошколы в том подразделении, к которому «привязана» автошкола. Это позволит уменьшить коррупционные риски, а заодно и усилить контроль за автошколами. Ведь тогда будет точно известно, сколько учеников она обучает. И может ли она столько обучать. Это так же сильно затруднит торговлю свидетельствами об окончании автошколы, без которых на экзамен в ГИБДД не попасть.

Также Госавтоинспекция предлагает установить ответственность автошкол за качество подготовки водителей. Речь идет не о том, чтобы за плохо подготовленного водителя школу штрафовать. Речь о том, что, если кандидат сдал внутренний экзамен автошколы на отлично, получил свидетельство об окончании автошколы, то почему же он не может сдать экзамен в ГИБДД? Вероятно, автошколе необходимо лучше его подготовить. Пока такой ответственности нет, торговля свидетельствами продолжится.

Складывается впечатление, что уровень подготовки водителей резко снизился. Вероятно, на это влияет и торговля свидетельствами, и снижение издержек при обучении кандидатов недобросовестными автошколами. Судите сами: после вступления в силу в ноябре 2014 года новых правил проведения проверки знаний и умений кандидатов при минимальном снижении количества проведенных ГИБДД экзаменов, количество выданных водительских удостоверений значительно сократилось. В 2015-м было проведено 7,8 миллиона экзаменов и выдано 1 миллион 850 тысяч водительских удостоверений. В 2018 году проведено 7,5 миллиона экзаменов. Но выдано уже 1 миллион 350 прав. При этом, если в 2015-м кандидаты в водители в среднем сдавали 4,2 экзамена, то в 2018-м — уже 5,8. Грубо говоря, экзамен сдавался с шестой попытки.

Еще хуже ситуация с водителями-профессионалами. Как сообщил заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс» Максим Коновалов, при дефиците водителей при приеме на работу отсеивается 70 процентов соискателей. Причем, чем дальше от Москвы регион, в котором водитель получил права, тем хуже подготовка. Многие из них не могут сдать эстакаду и другие элементы площадки. И это — люди с правами категории «D». Поэтому при приеме на работу водителем в эту организацию у кандидатов принимают полноценный экзамен: теорию и площадку.

Источник: РГ