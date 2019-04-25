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Инструкция: Как пройти обследование в Центре здоровья Бердска

В Центре вы пройдете не только комплексное обследование, для вас разработают индивидуальную методику профилактики заболеваний.

25.04.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Инструкция: Как пройти обследование в Центре здоровья Бердска

Выявить заболевание на ранних этапах поможет обследование в Центре здоровья

С 2010 года открыл двери своим пациентам Центр здоровья в Бердске.

Центр здоровья осуществляет свою деятельность в рамках государственных и региональных программ по профилактике и формированию здорового образа жизни населения. Посещать Центр здоровья могут граждане РФ, работающие и неработающие, обследование проводится гражданам достигшим 18 и старше, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» главврач бердской горбольницы Юрий Краморов.

Центр здоровья оснащен современным диагностическим оборудованием. В штатном расписании 10 сотрудников. Все медицинские работники Центра здоровья прошли обучение по разделу профилактической медицины, имеют специальную подготовку для работы на медицинском оборудовании Центра здоровья.

В Центре здоровья можно пройти комплексное обследование, оценить свой потенциал здоровья, узнать риск развития заболеваний, получить консультацию по рациональному питанию, получить рекомендации по здоровому образу жизни.

Комплексное обследование проводится 1 раз в год и включает в себя: определение уровня психологического и соматического здоровья, измерение роста и веса, расчет индекса массы тела, анализ внутренних сред организма (соотношение воды, мышечной и жировой ткани), проведение экспресс-анализа крови на содержание холестерина и глюкозы, оценка состояния сердца и функции сердечно-сосудистой системы с измерением артериального давления, оценку функции органов дыхания, определение состояния органа зрения.

При необходимости назначается динамическое наблюдение в Центре с проведением повторных исследований в соответствии с выявленными факторами риска.

Пациентам с выявленными нарушениями состояния здоровья, при наличии медицинских показаний, рекомендуется посещение участкового терапевта и консультации врачей-специалистов для проведения углубленного обследования, постановки диагноза и назначения лечения.

По результатам обследования каждому посетителю Центра здоровья разрабатывается индивидуальная программа профилактики, проводятся индивидуальные и групповые консультации по оздоровлению образа жизни.

Групповые занятия в школах здоровья проводятся по мере формирования групп по профилям следующих заболеваний: профилактика артериальной гипертонии, сахарного диабета, болезней органов дыхания, заболеваний суставов, школа здорового образа жизни.

Все услуги в Центре здоровья оказываются бесплатно. Прием осуществляется по предварительной записи по телефону или при личном обращении. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и полис обязательного медицинского страхования.

Принимаются заявки на обследование от организованных коллективов, общественных объединений. На базе Центра регулярно проходит выездная акция Новосибирского регионального центра медицинской профилактики «Розовая ленточка» (профилактика рака молочной железы у женщин).

Адрес центра здоровья для взрослых: Бердск, улица Островского 53, телефон 2-66-57. Часы работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.00 до 16.00. Центр здоровья для детей: консультативно-диагностическая поликлиника № 2, Новосибирск, Морской проспект 25/1,тел.: (383) 330-82-11.

В 2019 году планируется переезд Центра здоровья в новые, более просторные помещения поликлиники, по адресу: Бердск, улица Пушкина 172 (остановка транспорта «Больница химзавода») маршрутное такси № 3, № 17, а также дооснащение Центра оборудованием.


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