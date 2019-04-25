Запретили ловить рыбу из-за нереста в Новосибирской области

На территории Новосибирской области начали действовать ограничения на ловлю рыбы в Оби. Они введены в связи с приближающимся нерестом. По данным Верхнеобского территориального управления Росрыболовства, до 20 мая запрещен лов в Оби со всеми её притоками, рукавами, протоками.

Для рыбалки в бессточных озерах с впадающими в них реками срок ограничений другой — с 25 апреля по 25 мая. 20 мая, сразу после истечения срока общего запрета, начинает действовать и продлится до 15 июня ряд других, локальных. Они касаются устья нижнего подходного канала Новосибирской ГЭС до деревни М. Кривощеково, а также районов населенных пунктов Почта, Белоярка, Ташара и Вятский Камешек. Запреты не распространяются только на ловлю с берега одной донной или поплавочной удочкой, спиннингом, фидером с общим количеством крючков не более двух у одного рыболова. В Росрыболовстве напоминают, что нарушение правил карается штрафами в размере до 5 тыс. руб., а за грубые нарушения предусмотрена уголовная ответственность.