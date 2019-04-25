Обессиленную старушку нашли на полу в квартире спасатели в Бердске

Звонок с просьбой деблокировать входную дверь в квартиру многоэтажки поступили вечером 23 апреля в поисково-спасательный отряд (ПСО), дислоцированный в Бердске. В квартире одна находилась 86-летняя старушка. Она долго не отвечала на звонки и стук в дверь. Родственники не могли попасть в квартиру.

Спасатели прибыли на место и деблокировали входную дверь. Бабушку они обнаружили на полу в комнате. Пенсионерка была в сознании, но так обессилила, что не могла подняться, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Оксана Акулова. Спасатели перенесли старушку на диван и передали ее в руки сотрудников скорой помощи.