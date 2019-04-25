Моют елки под дождем на главной улице Бердска

Уже несколько лет в Бердске в конце апреля моют ели, посаженные вдоль центральной улицы Бердска. Вот и в 2019-м коммунальщики приступили к освежению деревьев, которые за зиму заметно посерели.

Поливальная машина и человек со шлангом вышли на ул. Ленину с утра 25 апреля, как и в прошлом году. Рабочий одет в специальный гидрокостюм.

Таким образом к Первомаю ели посвежеют после душа, приобретут первозданный зеленый вид.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», есть проблема: елки, растущие вдоль транспортных магистралей, полностью не отмываются от мазута.