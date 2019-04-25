Внимание — конкурс «Кадровик года»!

С 8 апреля по 20 мая 2019 года ООО «Локсит» в рамках проекта «НЕДЕЛЯ КАДРОВИКА — 2019» проводит конкурс «Кадровик года — 2019» на знание трудового законодательства, кадрового делопроизводства и умение работать со СПС КонсультантПлюс в целях:

— Повышения статуса и престижа профессии.

— Повышения профессионального уровня кадровых специалистов.

— Повышения навыков работы со справочно-правовой системой КонсультантПлюс.

— Объединения кадрового сообщества Новосибирской области.

I ЭТАП

Тестирование на знание трудового законодательства в онлайн-режиме: 20 вопросов на знание трудового законодательства.

Форма участия: заочно, по ссылке и коду.

Время на прохождение теста: 30 минут.

16 правильных ответов в первой попытке.

Ответы направляются в оргкомитет автоматически.

II ЭТАП

Выполнение практического задания в виде кейсов.

Описание практической ситуации по кадровому делопроизводству или трудовому праву, подробное описание решения и поиска ответа на вопрос.

III ЭТАП – ФИНАЛ

Участники пятерки лучших результатов по количеству набранных баллов.

Тестирование на знание трудового законодательства, кадрового делопроизводства с применением навыков работы со справочно-правовой системой: 30 вопросов на знание трудового законодательства, кадрового делопроизводства с применением навыков работы со справочно-правовой системой.

Время на прохождение теста: 30 минут.

28 правильных ответов в первой попытке.

Таймлайн конкурса:

С 08.04 по 12.05 — первый и второй тур.

С 13.05 по 15.05 — подведение итогов первого и второго туров.

С 16.05 по 20.05 — финал.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА становятся три участника, набравшие максимальную сумму баллов по итогам конкурса.

Победители Конкурса награждаются Дипломами «Кадровик года» и ценными призами: 1-е место – электрический гриль, 2-е место – кофемашина, 3-е место – электровафельница.

Мероприятия

Семинары

Дата проведения: с 21 по 23 мая 2019

НЕДЕЛЯ КАДРОВИКА — 2019

УЗНАТЬ ЗА НЕДЕЛЮ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПО ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ!

Каждый год, 24 мая, отмечают профессиональный праздник специалисты по персоналу, инспекторы по кадрам, руководители кадровых служб, HR-специалисты, хедхантеры из рекрутинговых агентств. Людей этой профессии можно назвать бойцами невидимого фронта. В любой, даже самой небольшой компании есть работник, отвечающий за работу с персоналом, а в крупных структурах – это целые отделы, насчитывающие десятки человек.

В мае 2019 года компания «Локсит» впервые проводит «НЕДЕЛЮ КАДРОВИКА». Цель проекта — объединить кадровое сообщество и повысить профессиональный уровень специалистов по кадрам предприятий Новосибирской области.

Спикеры:

Курганова Мария Викторовна — эксперт линии консультаций, руководитель отдела кадров ООО «В.Консалт», преподаватель кафедры «Стратегического менеджмента и управления инновациями» Сибирской академии финансов и банковского дела (САФБД) по направлению «Управление персоналом» и «Корпоративная социальная ответственность бизнеса». Карасева Елена Витольтовна — юрист, ведущий специалист по вопросам трудового права и кадрового делопроизводства,член рабочий группы Совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом, директор ООО «Агентство трудовых споров». Русецкая Ольга Викторовна — практикующий юрист с 20-летним опытом судебной практики в судах общей юрисдикции и в Арбитражном суде, соучредитель юридической компании, преподаватель НГУ. Чирков Иван — бренд-директор и официальный спикер портала «Зарплата.ру». Заворин Игорь Александрович — клинический психолог, гипнотерапевт, телесно-ориентированный психотерапевт, преподаватель, ведущий тренингов и семинаров. Хаско Елена — менеджер по персоналу компании «ИнфоСофт».

Программа мероприятий:

21.05.2019

с 10.00 до 15.00

I. Тема: «Проверки ГИТ: виды, основания, сроки, ответственность», представители Государственной инспекции труда.

1.Порядок проведения проверок трудовой инспекцией.

2.Виды проверок: плановая, внеплановая, документарная, выездная.

3.Основания для внеплановой проверки.

4.Взаимодействие при проверке с другими надзорными органами (Транснадзор, Роскомнадзор и др.).

5.Привлечение к ответственности организации с учетом ее статуса (СМП, микропредприятия ит.д.).

6.Сервис Онлайнинспекция.ру.

II. Тема: «Гордецы, незнайки, подозреваки и другие типы соискателей, с которыми вы столкнетесь», бренд-директор Зарплата.ру Иван Чирков.

Соискатели и их сегментирование по психоэмоциональному признаку (состоянию в процессе поиска работы. Детальный разбор четырех типа соискателей.

Результаты исследования «Как работники борются со стрессом на рабочем месте».

III. Тема: «Антистрессовые технологии для кадровых специалистов», Заворин Игорь Александрович — клинический психолог, психотерапевт, преподаватель, ведущий тренингов и семинаров.

Стрессовые факторы при работе. Что такое стресс. Виды стресса, стрессоры: учимся распознавать угрозу. Когда пора действовать. Как научиться спокойно работать в напряженных ситуациях. Техника «от управления состоянием к управлению поведением».

Также в программе дня:

Открытие Недели кадровика

Подведение итогов конкурса «КадровикПроф 2019» и вручение ценных призов

22.05.2019

с 10.00 до 17.00

I. Тема: «Защита и обработка персональных данных работников, иных субъектов: типичные ошибки оператора», Русецкая Ольга Викторовна, практикующий юрист с 20-летним опытом судебной практики в судах общей юрисдикции и в Арбитражном суде, преподаватель НГУ.

1. Понятие и система персональных данных. Категории персональных данных, обрабатываемых оператором; специальные категории ПДн, биометрические ПДн. Требования к организации обработки ПДн, безопасность ИСПДн.

2. Цель и сроки обработки персональных данных. Хранение копий документов – можно или нельзя!

3. Защита персональных данных штатного работника:

кадровые документы как носители персональных данных: трудовые договоры, личное дело работника, личная карточка (Т-2), приказы по ЛС, характеристики и иные документы;

фотографии работников – что можно и чего нельзя;

право третьих лиц на получение сведений о работнике – банк, прокуратура, ПФР, ФСС, другие. Требования к содержанию согласия.

4. Судебная и административная практика о нарушении законодательства о персональных данных – обзор за 2018 год: ненадлежащая обработка, не правильное содержание и оформление согласия, получение избыточных сведений работодателем.

5. Контроль и надзор за обработкой персональных данных – процедура проверок в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2019 г. №146 «Об утверждении Правил организации и осуществления государственного контроля и надзора за обработкой персональных данных». Изменения в процедуре проверок и увеличение штрафов.

II. Тема: «Порядок отделе кадров с 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 ред.3.1 (ЗУП 3.1)», Елена Хаско, менеджер по персоналу компании «ИнфоСофт»

Учет кадров и анализ кадрового состава. Автоматизация кадрового делопроизводства. Планирование потребностей в персонале. Подбор персонала и работа с кандидатами. Управление мотивацией персонала. Планирование различных мероприятий.

III. Тема: «Кадровое делопроизводство», Курганова Мария Викторовна — эксперт линии консультаций, руководитель отдела кадров ООО «В.Консалт», преподаватель САФБД по направлению «Управление персоналом» и «Корпоративная социальная ответственность бизнеса».

Основные правила и порядок оформления кадровых документов. Придание документам юридической силы. Унифицированные формы документов и порядок работы с ними. Типичные ошибки, возникающие при оформлении кадровых документов, и порядок их исправления. Состав кадровой документации. Документы, носящие обязательный и рекомендательный характер. Локальные нормативные акты (ЛНА) как способ защиты интересов работодателя. Порядок разработки, утверждения, введения в действие, внесения изменений и признания ЛНА утратившими силу. Профстандарт как основа для разработки должностных инструкций и иных ЛНА, определяющих требования к квалификации работника. Должностные инструкции как инструмент управления персоналом и защиты интересов работодателя. Типичные ошибки при разработке ЛНА по оплате труда. Перечень обязательных положений правил внутреннего трудового распорядка.

23.05.2019

с 10.00 до 16.00

I. Тема: Электронный кадровый документооборот: настоящее (дистанционные работники, электронные листы нетрудоспособности) и будущее в соответствии со Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 — 2030 годы», Карасева Елена Витольтовна, юрист, ведущий специалист по вопросам трудового права и кадрового делопроизводства, член рабочий группы Совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом, директор ООО «Агентство трудовых споров».

Преимущества внедрения безбумажного взаимодействия работника и работодателя Этапы внедрения безбумажного взаимодействия работника и работодателя Законодательные пробелы, мешающие компаниям осуществлять переход на электронный кадровый документооборот. Сложности, с которыми столкнутся работодатели при переходе на электронный кадровый документооборот. Судебная практика по использованию электронного кадрового документооборота

II. Тема: «Кадровый аудит», специалисты компании «Локсит»

Кадровый аудит в организации: процедура проведения и основные кадровые документы, подлежащие проверке. Порядок инспектирования организаций. Документы, запрашиваемые в ходе проверки. Документальное оформление проверок. Ответственность работодателей за нарушение законодательства РФ о труде. Основные нарушения, выявленные органами контроля и надзора. Особенности обжалования работодателями (в том числе в судебном порядке) решений (предписаний, постановлений об административном правонарушении) ГИТ. О применении риск-ориентированного подхода при осуществлении федерального государственного надзора в сфере труда. Проверочные листы, применяемые при осуществлении проверок. Трудовые конфликты и порядок их рассмотрения: сроки, процедура, последствия для работодателя. Борьба со злоупотреблением работником своими правами. Документирование конфликтных ситуаций.

Также в программе 3-го дня:

Праздничный фуршет.

Розыгрыш главного приза «Путешествие».

Закрытие Недели кадровика.

Каждый день:

Розыгрыш среди участников каждого дня «Недели кадровика 2019».

Вкусные кофе-брейки от ресторана отеля «AZIMUT».

Методический материал в виде рабочей тетради с темами Недели кадровика в соответствии с днем посещения.

Преференции для каждого участника:

• Только практикующие ведущие профессионалы.

• Систематизированная информация сегодня и на перспективу

• Пошаговые инструкции, готовые рабочие алгоритмы работы.

• Современные и удобные инструменты для ежедневной работы – порядок в отделе кадров.

• Методические материалы по каждой теме с примерами.

• Бесценный обмен практическим опытом.

Место проведения: «Azimut Отель Сибирь», ул. Ленина, 21, Новосибирск

Станция метро «Площадь Гарина-Михайловского», либо «Площадь им. Ленина»

Стоимость участия:

Пакет «Стандарт» — 3 600 руб. с НДС.

– Участие в одном дне.

– Методический материал (один из трех).

– Кофе-брейк.

– Сертификат участника.

При оплате до 08.05.2019 — 3 000 руб. с НДС.

При наличии действующего договора на сопровождение СПС КонсультантПлюс с компанией «Локсит» — 2 300 руб. с НДС.

Пакет «VIP» — 7 800 руб. с НДС.

– Участие в трех днях.

– Полный комплект методических материалов.

– Кофе-брейк.

– Сертификат участника.

– Участие в розыгрыше Главного приза.

– Праздничный фуршет.

При оплате до 08.05.2019 — 6 500 руб. с НДС.

При наличии действующего договора на сопровождение СПС КонсультантПлюс с компаниями «Локсит» и «В.Консалт» — 5 000 руб. с НДС.

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— Зарплата.ру – федеральный сайт по поиску работы и персонала в России в составе международного холдинга Hearst Shkulev Digital.

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