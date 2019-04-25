Внимание — конкурс «Кадровик года»!

С 8 апреля по 20 мая 2019 года ООО «Локсит» в рамках проекта «НЕДЕЛЯ КАДРОВИКА — 2019» проводит конкурс «Кадровик года — 2019» на знание трудового законодательства, кадрового делопроизводства и умение работать со СПС КонсультантПлюс в целях:
— Повышения статуса и престижа профессии.
— Повышения профессионального уровня кадровых специалистов.
— Повышения навыков работы со справочно-правовой системой КонсультантПлюс.
— Объединения кадрового сообщества Новосибирской области.
I ЭТАП
Тестирование на знание трудового законодательства в онлайн-режиме: 20 вопросов на знание трудового законодательства.
Форма участия: заочно, по ссылке и коду.
Время на прохождение теста: 30 минут.
16 правильных ответов в первой попытке.
Ответы направляются в оргкомитет автоматически.
II ЭТАП
Выполнение практического задания в виде кейсов.
Описание практической ситуации по кадровому делопроизводству или трудовому праву, подробное описание решения и поиска ответа на вопрос.
III ЭТАП – ФИНАЛ
Участники пятерки лучших результатов по количеству набранных баллов.
Тестирование на знание трудового законодательства, кадрового делопроизводства с применением навыков работы со справочно-правовой системой: 30 вопросов на знание трудового законодательства, кадрового делопроизводства с применением навыков работы со справочно-правовой системой.
Время на прохождение теста: 30 минут.
28 правильных ответов в первой попытке.
Таймлайн конкурса:
С 08.04 по 12.05 — первый и второй тур.
С 13.05 по 15.05 — подведение итогов первого и второго туров.
С 16.05 по 20.05 — финал.
ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА становятся три участника, набравшие максимальную сумму баллов по итогам конкурса.
Победители Конкурса награждаются Дипломами «Кадровик года» и ценными призами: 1-е место – электрический гриль, 2-е место – кофемашина, 3-е место – электровафельница.
Мероприятия
Дата проведения: с 21 по 23 мая 2019
НЕДЕЛЯ КАДРОВИКА — 2019
УЗНАТЬ ЗА НЕДЕЛЮ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПО ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ!
Каждый год, 24 мая, отмечают профессиональный праздник специалисты по персоналу, инспекторы по кадрам, руководители кадровых служб, HR-специалисты, хедхантеры из рекрутинговых агентств. Людей этой профессии можно назвать бойцами невидимого фронта. В любой, даже самой небольшой компании есть работник, отвечающий за работу с персоналом, а в крупных структурах – это целые отделы, насчитывающие десятки человек.
В мае 2019 года компания «Локсит» впервые проводит «НЕДЕЛЮ КАДРОВИКА». Цель проекта — объединить кадровое сообщество и повысить профессиональный уровень специалистов по кадрам предприятий Новосибирской области.
Спикеры:
- Курганова Мария Викторовна — эксперт линии консультаций, руководитель отдела кадров ООО «В.Консалт», преподаватель кафедры «Стратегического менеджмента и управления инновациями» Сибирской академии финансов и банковского дела (САФБД) по направлению «Управление персоналом» и «Корпоративная социальная ответственность бизнеса».
- Карасева Елена Витольтовна — юрист, ведущий специалист по вопросам трудового права и кадрового делопроизводства,член рабочий группы Совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом, директор ООО «Агентство трудовых споров».
- Русецкая Ольга Викторовна — практикующий юрист с 20-летним опытом судебной практики в судах общей юрисдикции и в Арбитражном суде, соучредитель юридической компании, преподаватель НГУ.
- Чирков Иван — бренд-директор и официальный спикер портала «Зарплата.ру».
- Заворин Игорь Александрович — клинический психолог, гипнотерапевт, телесно-ориентированный психотерапевт, преподаватель, ведущий тренингов и семинаров.
- Хаско Елена — менеджер по персоналу компании «ИнфоСофт».
Программа мероприятий:
21.05.2019
с 10.00 до 15.00
I. Тема: «Проверки ГИТ: виды, основания, сроки, ответственность», представители Государственной инспекции труда.
1.Порядок проведения проверок трудовой инспекцией.
2.Виды проверок: плановая, внеплановая, документарная, выездная.
3.Основания для внеплановой проверки.
4.Взаимодействие при проверке с другими надзорными органами (Транснадзор, Роскомнадзор и др.).
5.Привлечение к ответственности организации с учетом ее статуса (СМП, микропредприятия ит.д.).
6.Сервис Онлайнинспекция.ру.
II. Тема: «Гордецы, незнайки, подозреваки и другие типы соискателей, с которыми вы столкнетесь», бренд-директор Зарплата.ру Иван Чирков.
- Соискатели и их сегментирование по психоэмоциональному признаку (состоянию в процессе поиска работы.
- Детальный разбор четырех типа соискателей.
Результаты исследования «Как работники борются со стрессом на рабочем месте».
III. Тема: «Антистрессовые технологии для кадровых специалистов», Заворин Игорь Александрович — клинический психолог, психотерапевт, преподаватель, ведущий тренингов и семинаров.
- Стрессовые факторы при работе.
- Что такое стресс. Виды стресса, стрессоры: учимся распознавать угрозу. Когда пора действовать.
- Как научиться спокойно работать в напряженных ситуациях.
- Техника «от управления состоянием к управлению поведением».
Также в программе дня:
- Открытие Недели кадровика
- Подведение итогов конкурса «КадровикПроф 2019» и вручение ценных призов
22.05.2019
с 10.00 до 17.00
I. Тема: «Защита и обработка персональных данных работников, иных субъектов: типичные ошибки оператора», Русецкая Ольга Викторовна, практикующий юрист с 20-летним опытом судебной практики в судах общей юрисдикции и в Арбитражном суде, преподаватель НГУ.
1. Понятие и система персональных данных. Категории персональных данных, обрабатываемых оператором; специальные категории ПДн, биометрические ПДн. Требования к организации обработки ПДн, безопасность ИСПДн.
2. Цель и сроки обработки персональных данных. Хранение копий документов – можно или нельзя!
3. Защита персональных данных штатного работника:
- кадровые документы как носители персональных данных: трудовые договоры, личное дело работника, личная карточка (Т-2), приказы по ЛС, характеристики и иные документы;
- фотографии работников – что можно и чего нельзя;
- право третьих лиц на получение сведений о работнике – банк, прокуратура, ПФР, ФСС, другие. Требования к содержанию согласия.
4. Судебная и административная практика о нарушении законодательства о персональных данных – обзор за 2018 год: ненадлежащая обработка, не правильное содержание и оформление согласия, получение избыточных сведений работодателем.
5. Контроль и надзор за обработкой персональных данных – процедура проверок в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2019 г. №146 «Об утверждении Правил организации и осуществления государственного контроля и надзора за обработкой персональных данных». Изменения в процедуре проверок и увеличение штрафов.
II. Тема: «Порядок отделе кадров с 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 ред.3.1 (ЗУП 3.1)», Елена Хаско, менеджер по персоналу компании «ИнфоСофт»
- Учет кадров и анализ кадрового состава.
- Автоматизация кадрового делопроизводства.
- Планирование потребностей в персонале.
- Подбор персонала и работа с кандидатами.
- Управление мотивацией персонала.
- Планирование различных мероприятий.
III. Тема: «Кадровое делопроизводство», Курганова Мария Викторовна — эксперт линии консультаций, руководитель отдела кадров ООО «В.Консалт», преподаватель САФБД по направлению «Управление персоналом» и «Корпоративная социальная ответственность бизнеса».
- Основные правила и порядок оформления кадровых документов. Придание документам юридической силы.
- Унифицированные формы документов и порядок работы с ними. Типичные ошибки, возникающие при оформлении кадровых документов, и порядок их исправления.
- Состав кадровой документации. Документы, носящие обязательный и рекомендательный характер.
- Локальные нормативные акты (ЛНА) как способ защиты интересов работодателя. Порядок разработки, утверждения, введения в действие, внесения изменений и признания ЛНА утратившими силу.
- Профстандарт как основа для разработки должностных инструкций и иных ЛНА, определяющих требования к квалификации работника. Должностные инструкции как инструмент управления персоналом и защиты интересов работодателя.
- Типичные ошибки при разработке ЛНА по оплате труда.
- Перечень обязательных положений правил внутреннего трудового распорядка.
23.05.2019
с 10.00 до 16.00
I. Тема: Электронный кадровый документооборот: настоящее (дистанционные работники, электронные листы нетрудоспособности) и будущее в соответствии со Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 — 2030 годы», Карасева Елена Витольтовна, юрист, ведущий специалист по вопросам трудового права и кадрового делопроизводства, член рабочий группы Совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом, директор ООО «Агентство трудовых споров».
- Преимущества внедрения безбумажного взаимодействия работника и работодателя
- Этапы внедрения безбумажного взаимодействия работника и работодателя
- Законодательные пробелы, мешающие компаниям осуществлять переход на электронный кадровый документооборот.
- Сложности, с которыми столкнутся работодатели при переходе на электронный кадровый документооборот.
- Судебная практика по использованию электронного кадрового документооборота
II. Тема: «Кадровый аудит», специалисты компании «Локсит»
- Кадровый аудит в организации: процедура проведения и основные кадровые документы, подлежащие проверке.
- Порядок инспектирования организаций.
- Документы, запрашиваемые в ходе проверки.
- Документальное оформление проверок.
- Ответственность работодателей за нарушение законодательства РФ о труде.
- Основные нарушения, выявленные органами контроля и надзора.
- Особенности обжалования работодателями (в том числе в судебном порядке) решений (предписаний, постановлений об административном правонарушении) ГИТ.
- О применении риск-ориентированного подхода при осуществлении федерального государственного надзора в сфере труда.
- Проверочные листы, применяемые при осуществлении проверок.
- Трудовые конфликты и порядок их рассмотрения: сроки, процедура, последствия для работодателя. Борьба со злоупотреблением работником своими правами. Документирование конфликтных ситуаций.
Также в программе 3-го дня:
- Праздничный фуршет.
- Розыгрыш главного приза «Путешествие».
- Закрытие Недели кадровика.
Каждый день:
- Розыгрыш среди участников каждого дня «Недели кадровика 2019».
- Вкусные кофе-брейки от ресторана отеля «AZIMUT».
- Методический материал в виде рабочей тетради с темами Недели кадровика в соответствии с днем посещения.
Преференции для каждого участника:
• Только практикующие ведущие профессионалы.
• Систематизированная информация сегодня и на перспективу
• Пошаговые инструкции, готовые рабочие алгоритмы работы.
• Современные и удобные инструменты для ежедневной работы – порядок в отделе кадров.
• Методические материалы по каждой теме с примерами.
• Бесценный обмен практическим опытом.
Место проведения: «Azimut Отель Сибирь», ул. Ленина, 21, Новосибирск
Станция метро «Площадь Гарина-Михайловского», либо «Площадь им. Ленина»
Стоимость участия:
Пакет «Стандарт» — 3 600 руб. с НДС.
– Участие в одном дне.
– Методический материал (один из трех).
– Кофе-брейк.
– Сертификат участника.
При оплате до 08.05.2019 — 3 000 руб. с НДС.
При наличии действующего договора на сопровождение СПС КонсультантПлюс с компанией «Локсит» — 2 300 руб. с НДС.
Пакет «VIP» — 7 800 руб. с НДС.
– Участие в трех днях.
– Полный комплект методических материалов.
– Кофе-брейк.
– Сертификат участника.
– Участие в розыгрыше Главного приза.
– Праздничный фуршет.
При оплате до 08.05.2019 — 6 500 руб. с НДС.
При наличии действующего договора на сопровождение СПС КонсультантПлюс с компаниями «Локсит» и «В.Консалт» — 5 000 руб. с НДС.
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