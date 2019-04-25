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Внимание — конкурс «Кадровик года»!

С 8 апреля по 20 мая 2019 года ООО «Локсит» в рамках проекта «НЕДЕЛЯ КАДРОВИКА — 2019».

25.04.2019 Нет комментариев
 
Внимание конкурс «Кадровик года»! 

С 8 апреля по 20 мая 2019 года ООО «Локсит» в рамках проекта «НЕДЕЛЯ КАДРОВИКА — 2019» проводит конкурс «Кадровик года — 2019» на знание трудового законодательства, кадрового делопроизводства и умение работать со СПС КонсультантПлюс в целях:

— Повышения статуса и престижа профессии.

— Повышения профессионального уровня кадровых специалистов.

— Повышения навыков работы со справочно-правовой системой КонсультантПлюс.

— Объединения кадрового сообщества Новосибирской области.

 I ЭТАП
Тестирование на знание трудового законодательства в онлайн-режиме: 20 вопросов на знание трудового законодательства. 
Форма участия: заочно, по ссылке и коду.
Время на прохождение теста: 30 минут.
16 правильных ответов в первой попытке.
Ответы направляются в оргкомитет автоматически.

II ЭТАП
Выполнение практического задания в виде кейсов.
Описание практической ситуации по кадровому делопроизводству или трудовому праву, подробное описание решения и поиска ответа на вопрос.

III ЭТАП – ФИНАЛ
Участники пятерки лучших результатов по количеству набранных баллов.
Тестирование на знание трудового законодательства, кадрового делопроизводства с применением навыков работы со справочно-правовой системой: 30 вопросов на знание трудового законодательства, кадрового делопроизводства с применением навыков работы со справочно-правовой системой.
Время на прохождение теста: 30 минут.
28 правильных ответов в первой попытке.

 

Таймлайн конкурса:

С 08.04 по 12.05 — первый и второй тур.

С 13.05 по 15.05 — подведение итогов первого и второго туров.

С 16.05 по 20.05 — финал.

 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА становятся три участника, набравшие максимальную сумму баллов по итогам конкурса.

Победители Конкурса награждаются Дипломами «Кадровик года» и ценными призами: 1-е место – электрический гриль, 2-е место – кофемашина, 3-е место – электровафельница.

Мероприятия

  • Семинары

Дата проведения: с 21 по 23 мая 2019

НЕДЕЛЯ КАДРОВИКА — 2019

УЗНАТЬ ЗА НЕДЕЛЮ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПО ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ!

Каждый год, 24 мая, отмечают профессиональный праздник специалисты по персоналу, инспекторы по кадрам, руководители кадровых служб, HR-специалисты, хедхантеры из рекрутинговых агентств. Людей этой профессии можно назвать бойцами невидимого фронта. В любой, даже самой небольшой компании есть работник, отвечающий за работу с персоналом, а в крупных структурах – это целые отделы, насчитывающие десятки человек.

В мае 2019 года компания «Локсит» впервые проводит «НЕДЕЛЮ КАДРОВИКА». Цель проекта — объединить кадровое сообщество и повысить профессиональный уровень специалистов по кадрам предприятий Новосибирской области.

 Спикеры:

  1. Курганова Мария Викторовна — эксперт линии консультаций, руководитель отдела кадров ООО «В.Консалт», преподаватель кафедры «Стратегического менеджмента и управления инновациями» Сибирской академии финансов и банковского дела (САФБД) по направлению «Управление персоналом» и «Корпоративная социальная ответственность бизнеса».
  2. Карасева Елена Витольтовна — юрист, ведущий специалист по вопросам трудового права и кадрового делопроизводства,член рабочий группы Совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом, директор ООО «Агентство трудовых споров».
  3. Русецкая Ольга Викторовна — практикующий юрист с 20-летним опытом судебной практики в судах общей юрисдикции и в Арбитражном суде, соучредитель юридической компании, преподаватель НГУ.
  4. Чирков Иван — бренд-директор и официальный спикер портала «Зарплата.ру».
  5. Заворин Игорь Александрович — клинический психолог, гипнотерапевт, телесно-ориентированный психотерапевт, преподаватель, ведущий тренингов и семинаров.
  6. Хаско Елена — менеджер по персоналу компании «ИнфоСофт».

 Программа мероприятий:

21.05.2019

с 10.00 до 15.00

I. Тема: «Проверки ГИТ: виды, основания, сроки, ответственность», представители Государственной инспекции труда.

1.Порядок проведения проверок трудовой инспекцией.
2.Виды проверок: плановая, внеплановая, документарная, выездная.
3.Основания для внеплановой проверки.
4.Взаимодействие при проверке с другими надзорными органами (Транснадзор, Роскомнадзор и др.).
5.Привлечение к ответственности организации с учетом ее статуса (СМП, микропредприятия ит.д.).
6.Сервис Онлайнинспекция.ру.

II. Тема: «Гордецы, незнайки, подозреваки и другие типы соискателей, с которыми вы столкнетесь», бренд-директор Зарплата.ру Иван Чирков.

  1. Соискатели и их сегментирование по психоэмоциональному признаку (состоянию в процессе поиска работы.
  2. Детальный разбор четырех типа соискателей.

Результаты исследования «Как работники борются со стрессом на рабочем месте».

III. Тема: «Антистрессовые технологии для кадровых специалистов», Заворин Игорь Александрович — клинический психолог, психотерапевт, преподаватель, ведущий тренингов и семинаров.

  1. Стрессовые факторы при работе.
  2. Что такое стресс. Виды стресса, стрессоры: учимся распознавать угрозу. Когда пора действовать.
  3. Как научиться спокойно работать в напряженных ситуациях.
  4. Техника «от управления состоянием к управлению поведением».

 Также в программе дня:

  • Открытие Недели кадровика
  • Подведение итогов конкурса «КадровикПроф 2019» и вручение ценных призов

 22.05.2019

с 10.00 до 17.00

I. Тема: «Защита и обработка персональных данных работников, иных субъектов: типичные ошибки оператора», Русецкая Ольга Викторовна, практикующий юрист с 20-летним опытом судебной практики в судах общей юрисдикции и в Арбитражном суде, преподаватель НГУ.

1.    Понятие и система персональных данных. Категории персональных данных, обрабатываемых оператором; специальные категории ПДн, биометрические ПДн. Требования к организации обработки ПДн, безопасность ИСПДн.

2.    Цель и сроки обработки персональных данных. Хранение копий документов – можно или нельзя!

3.    Защита персональных данных штатного работника:

  • кадровые документы как носители персональных данных: трудовые договоры, личное дело работника, личная карточка (Т-2), приказы по ЛС, характеристики и иные документы;
  • фотографии работников – что можно и чего нельзя;
  • право третьих лиц на получение сведений о работнике – банк, прокуратура, ПФР, ФСС, другие. Требования к содержанию согласия.

4.    Судебная и административная практика о нарушении законодательства о персональных данных – обзор за 2018 год: ненадлежащая обработка, не правильное содержание и оформление согласия, получение избыточных сведений работодателем

5.    Контроль и надзор за обработкой персональных данных – процедура проверок в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2019 г. №146 «Об утверждении Правил организации и осуществления государственного контроля и надзора за обработкой персональных данных». Изменения в процедуре проверок и увеличение штрафов.

II. Тема: «Порядок отделе кадров с 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 ред.3.1 (ЗУП 3.1)», Елена Хаско, менеджер по персоналу компании «ИнфоСофт»

  1. Учет кадров и анализ кадрового состава.
  2. Автоматизация кадрового делопроизводства.
  3. Планирование потребностей в персонале.
  4. Подбор персонала и работа с кандидатами.
  5. Управление мотивацией персонала.
  6. Планирование различных мероприятий.

III. Тема: «Кадровое делопроизводство», Курганова Мария Викторовна — эксперт линии консультаций, руководитель отдела кадров ООО «В.Консалт», преподаватель САФБД по направлению «Управление персоналом» и «Корпоративная социальная ответственность бизнеса».

  1. Основные правила и порядок оформления кадровых документов. Придание документам юридической силы.
  2. Унифицированные формы документов и порядок работы с ними. Типичные ошибки, возникающие при оформлении кадровых документов, и порядок их исправления.
  3. Состав кадровой документации. Документы, носящие обязательный и рекомендательный характер.
  4. Локальные нормативные акты (ЛНА) как способ защиты интересов работодателя. Порядок разработки, утверждения, введения в действие, внесения изменений и признания ЛНА утратившими силу.
  5. Профстандарт как основа для разработки должностных инструкций и иных ЛНА, определяющих требования к квалификации работника. Должностные инструкции как инструмент управления персоналом и защиты интересов работодателя.
  6. Типичные ошибки при разработке ЛНА по оплате труда.
  7. Перечень обязательных положений правил внутреннего трудового распорядка.

 23.05.2019

с 10.00 до 16.00

I. Тема: Электронный кадровый документооборот: настоящее (дистанционные работники, электронные листы нетрудоспособности) и будущее в соответствии со Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 — 2030 годы», Карасева Елена Витольтовна, юрист, ведущий специалист по вопросам трудового права и кадрового делопроизводства, член рабочий группы Совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом, директор ООО «Агентство трудовых споров». 

  1. Преимущества внедрения безбумажного взаимодействия работника и работодателя
  2. Этапы  внедрения безбумажного взаимодействия работника и работодателя
  3. Законодательные пробелы, мешающие компаниям осуществлять переход на электронный кадровый документооборот.
  4. Сложности, с которыми столкнутся работодатели при переходе на электронный кадровый документооборот.
  5. Судебная практика по использованию электронного кадрового документооборота

II. Тема: «Кадровый аудит», специалисты компании «Локсит»

  1. Кадровый аудит в организации: процедура проведения и основные кадровые документы, подлежащие проверке.
  2. Порядок инспектирования организаций.
  3. Документы, запрашиваемые в ходе проверки.
  4. Документальное оформление проверок.
  5. Ответственность работодателей за нарушение законодательства РФ о труде.
  6. Основные нарушения, выявленные органами контроля и надзора. 
  7. Особенности обжалования работодателями (в том числе в судебном порядке) решений (предписаний, постановлений об административном правонарушении) ГИТ. 
  8. О применении риск-ориентированного подхода при осуществлении федерального государственного надзора в сфере труда. 
  9. Проверочные листы, применяемые при осуществлении проверок. 
  10. Трудовые конфликты и порядок их рассмотрения: сроки, процедура, последствия для работодателя. Борьба со злоупотреблением работником своими правами. Документирование конфликтных ситуаций.

Также в программе 3-го дня:

  • Праздничный фуршет.
  • Розыгрыш главного приза «Путешествие».
  • Закрытие Недели кадровика.

Каждый день:

  • Розыгрыш среди участников каждого дня «Недели кадровика 2019».
  • Вкусные кофе-брейки от ресторана отеля «AZIMUT».
  • Методический материал  в виде рабочей тетради с темами Недели кадровика в соответствии с днем посещения.

Преференции для каждого участника:

• Только практикующие ведущие профессионалы.
• Систематизированная информация сегодня и на перспективу
• Пошаговые инструкции, готовые рабочие алгоритмы работы.
• Современные и удобные инструменты для ежедневной работы – порядок в отделе кадров.
• Методические материалы по каждой теме с примерами.
• Бесценный обмен практическим опытом.

 

Место проведения: «Azimut Отель Сибирь», ул. Ленина, 21, Новосибирск

Станция метро «Площадь Гарина-Михайловского», либо «Площадь  им. Ленина»

 

Стоимость участия:

Пакет «Стандарт» — 3 600 руб. с НДС.

– Участие в одном дне.
– Методический материал (один из трех).
– Кофе-брейк.
– Сертификат участника.

При оплате до 08.05.2019 — 3 000 руб. с НДС.

При наличии действующего договора на сопровождение СПС КонсультантПлюс с компанией «Локсит» — 2 300 руб. с НДС.

 

Пакет «VIP» — 7 800 руб. с НДС.

– Участие в трех днях.
– Полный комплект методических материалов.
– Кофе-брейк.
– Сертификат участника.
– Участие в розыгрыше Главного приза.
– Праздничный фуршет.

При оплате до 08.05.2019 — 6 500 руб. с НДС.

При наличии действующего договора на сопровождение СПС КонсультантПлюс с компаниями «Локсит» и «В.Консалт» — 5 000 руб. с НДС.

  

Информационные партнеры: 

— Зарплата.ру – федеральный сайт по поиску работы и персонала в России в составе международного холдинга Hearst Shkulev Digital.
Входит в ТОП 3 России в категории «Job-сайты» (по данным LiveInternet), является ведущим рекрутинговым сайтом в Сибири и на Урале. 

— ЗАО «Инфософт» — ведущий российский разработчик ИТ-решений для автоматизации управления предприятиями, создатель нескольких поколений программ. Тысячи предприятий стали пользователями ПО «Бухгалтерия малого предприятия», «Зарплата», «Интегратор» и др.

— Государственная инспекция труда по Новосибирской области.

— ООО «Агентство трудовых споров».

— Сибирский центр образования и повышения квалификации «Просвещение».

 

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