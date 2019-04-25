Упала и не смогла выбраться из душевой кабинки 87-летняя старушка в Бердске

В безвыходном положении оказались родственники 87-летней старушки из Бердска. Бабушка принимала душ и упала в кабинке. Родные бердчанки позвонили в скорую помощь, и медики приехали. Но самостоятельно вытащить пенсионерку из душевой кабинки не смогли. Пришлось обращаться за помощью в поисково-спасательный отряд (ПСО), базирующийся в Бердске.

Поступил звонок днем 22 апреля с просьбой извлечь старушку из душевой кабинки и транспортировать ее до кареты скорой помощи, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Оксана Акулова. Спасатели прибыли на место и перенесли пенсионерку на диван. Медработник оказала ей первую помощь. Затем сотрудники ПСО донесли старушку до машины скорой помощи.