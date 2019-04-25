Проверить мусорные свалки поручил Андрей Травников

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов дал старт серии выездных мероприятий в районы Новосибирской области по контролю за ходом реализации реформы в сфере ТКО на местах. Первое мероприятие в рамках проверок прошло 24 апреля в р.п. Линёво.

Выездные мероприятия проводятся по поручению губернатора Андрея Травникова в районах Новосибирской области МинЖКХ региона совместно с региональным оператором в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) – ООО «Экология – Новосибирск».

— Мы проинспектировали обеспечение необходимой инфраструктурой площадок в р.п. Линёво по работе в условиях новой системы обращения с ТКО. Сегодня при участии правительства Новосибирской области в лице МинЖКХ в ручном режиме адресно прорабатываются все возможные «узкие места» новой системы. Линёво стало первой точкой серии выездов представителей министерства по решению вопросов обращения с ТКО на местах, – прокомментировал Денис Архипов. – Важная часть выездных мероприятий – встречи с жителями, на которых граждане имеют возможность напрямую нам и региональному оператору по ТКО задать все имеющиеся вопросы. Это очень важная обратная связь.

На встрече с жителями, которая прошла во вновь открытом дополнительном фронт-офисе в р.п. Линёво, затрагивались вопросы по заключению договоров на получение комплексной коммунальной услуги по обращению с ТКО, возможности перерасчётов и предоставлению льгот по оплате услуги и другие.

Также министр посетил полигон ТКО в Линёво где проинспектировал начало работ по весовому хозяйству.

-Раньше не было никакого учёта объёмов отходов. Весовое хозяйство позволяет вывести эти процессы из «серой зоны», наладить учёт. Далее предстоит работа по программному обеспечению, сопряжению с работой регоператора. Стоит задача развернуть эту систему, – подчеркнул Денис Архипов.

В Новосибирской области реформа обращения с отходами в настоящее время находится в активной фазе, важным вопросом остаётся организация вывоза ТКО с сельских территорий области. В рамках стартовавшего в 2019 году в Новосибирской области национального проекта «Экология» региону будут предоставляться федеральные субсидии на создание современной инфраструктуры для сферы обращения с ТКО, в том числе линий сортировки отходов. Такими линиями будут оснащаться новые полигоны в Черепановском, Краснозёрском, Карасукском, Северном районах Новосибирской области.

Источник: nso.ru