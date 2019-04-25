Под жесткий контроль взял ремонт дорог Андрей Травников

Глава Новосибирской области проконтролировал ход работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и поручил в сжатые сроки устранить дефекты на дорогах, отремонтированных в рамках приоритетного федерального проекта БКД.

В Новосибирской области стартовали работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На одной из главных автодорог областного центра – улице Большевистской – уже завершён подготовительный этап. Губернатор Андрей Травников проинспектировал ход работ на объектах дорожного строительства этого года и поставил задачу – все объекты с федеральным финансированием должны быть выполнены максимально качественно и с жёстким соблюдением графика.

-Мы ужесточили контроль качества и сроков работ ещё в прошлом году, – напомнил глава региона. – Сегодня мы изучили качество ремонтных работ, проводившихся в 2017-2018 годах. Дефекты есть, они незначительные, укладываются в доли процента, но даже на эти мелочи мы будем обращать пристальное внимание. Я поручил сегодня строго требовать с подрядчиков устранения этих дефектов. Это – демонстрация серьёзности наших намерений – государственных и муниципальных заказчиков.

В целом на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Новосибирской области до 2024 года будет выделено более 39 миллиардов рублей, из них средства из федерального бюджета – 8,2 млрд, областного бюджета – 29,1 млрд, а также средства бюджетов муниципалитетов. Губернатор подчеркнул: очень важно, чтобы даже 1 процент от этой суммы не привёл к появлению дефектов и к замечаниям:

-Также мы договорились с муниципальными заказчиками о том, что на тех объектах дорожного ремонта, где применяются современные технологии, необходимо максимально увеличить гарантийные сроки. Теперь на основные элементы таких дорог гарантийный срок будет составлять не менее пяти лет.

Андрей Травников обратил внимание коллег из муниципалитетов на своевременное заключение контрактов и соблюдение графиков выполнения работ. В этом году погода уже позволяет приступить к работам. Мэрия Новосибирска к середине апреля полностью развернула работы на основных объектах. Это позволит избежать аврала в конце сезона, – отметил губернатор.

Всего в этом году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Новосибирской области предстоит освоить 5,4 млрд рублей, отремонтировать более 140 километров автодорог. В том числе, городу Новосибирску совместно с федеральным бюджетом выделяется более 1 миллиарда рублей. Кроме этого, в рамках региональной программы из регионального дорожного фонда будет направлено 5,6 млрд рублей на ремонт дорог на территории всей области.

-Это серьёзные средства и объёмы работы, которые подразумевают соответствующее отношение к их исполнению. Взятые нами темпы позволят нам к 2024 году выполнить задачи, поставленные перед нами президентом России Владимиром Путиным, – подчеркнул Андрей Травников.

В ходе объезда главе региона также доложили о результатах обследования гарантийных дорожных объектов, отремонтированных в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017 и 2018 годах. Губернатор поручил в сжатые сроки устранить дефекты на дорогах, отремонтированных с участием федерального финансирования. Перед региональным министерством транспорта Андрей Травников поставил задачу: исполнение гарантийных обязательств подрядчиками взять на особый контроль.

Напомним, что в прошлом году в рамках выполнения гарантийных обязательств на дорогах, отремонтированных в 2017 году в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», подрядчики устранили дефекты на 39 дорожных объектах. Подрядчики устраняют дефекты за счёт собственных средств в рамках исполнения гарантийных обязательств по заключенным контрактам.

Источник: nso.ru