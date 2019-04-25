За насилие над мальчиками педофил получил 24 года тюрьмы в Подмосковье

В Московской области мужчина получил 24 года колонии строгого режима за педофилию. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

В июле 2013 года мужчина заманил в лесной массив знакомого мальчика 2000 года рождения, где совершил преступление против его половой неприкосновенности.

В 2017 году злоумышленник в электричке познакомился с компанией подростков. Он заманил двух мальчиков 2003 и 2004 годов рождения в нежилое строение и также совершил преступления против половой неприкосновенности малолетних.

Источник: rosbalt.ru