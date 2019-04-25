Мертвого новорожденного в гробу на дороге нашли в Челябинской области

В Саткинском районе Челябинской области на улице нашли гроб, в котором лежал труп новорожденного мальчика. Об этом сообщил источник Znak.com в правоохранительных органах.

Страшную находку обнаружили утром во вторник, 23 апреля, на улице Степана Разина в селе Бердяуш. Небольшой деревянный гроб стоял на обочине сельской дороги и привлек внимание прохожих. Внутри гроба лежало тело младенца, обернутое в пеленку.

Выехавшая на место следственно-оперативная группа установила мать младенца — 31-летнюю ранее несудимую жительницу села. Сейчас с ней работают следователи. Обстоятельства устанавливаются.

Начальник отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Челябинской области Денис Семенов подтвердил Znak.com факт происшествия, уточнив, что прокуратурой организована проверка на предмет соблюдения законодательства об охране материнства и детства и иных законов.

Источник: znak.com