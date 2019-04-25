Пить стали в два раза меньше россияне

В 2018 г. потребление алкоголя в России сократились почти в два раза с 2011 года — до 9,3 литров на душу населения. Об этом в рамках расширенного заседания коллегии министерства здравоохранения РФ заявила глава Минздрава России Вероника Скворцова.

— Потребление алкоголя сократилось в 2018 г. до 9,3 литров на душу населения с 18 литров в 2011 г., то есть почти в два раза. Это привело к сокращению числа не только алкогольных отравлений, но и других алкоголь-ассоциированных расстройств, что сказалось, прежде всего, на снижении смертности мужчин трудоспособного возраста — с 2012 г. на 18%, — сказала Скворцова.

По ее словам, этому способствовали разработанные министерством инициативы по снижению доступности алкогольной и табачной продукции, создание безопасной и свободной от табачного дыма окружающей среды, формирование здорового образа жизни, в том числе, на рабочем месте.

Источник: mskagency.ru