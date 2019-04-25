Победители: фронтовики Бердска вспоминают Великую Отечественную войну



























В 2020 году исполнится 75 лет, как советский народ одержал победу в самой кровавой войне XX века. 15 лет на страницах газеты «Курьер.Среда.Бердск» публиковались материалы о Великой Отечественной войне. Журналисты общались с фронтовиками, многие из которых уже ушли от нас, записывали воспоминания родственников о ветеранах. Весной 2019 года мы выпускаем проект «Победители», где частично собраны вышедшие статьи. С Днем Победы, дорогие Победители!



В канун 74-летия Победы советского

народа над фашизмом в Бердске в живых остались лишь 30 фронтовиков. Они сегодня говорят о себе и о нас…