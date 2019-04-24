В СИЗО на 2 месяца отправил обвиняемого в хищении 7,4 млн рублей на стройке коллектора в Бердске

В 21.15 в среду, 24 апреля, завершилось заседание суда по делу об избрании меры пресечения одному из фигурантов уголовного дела по хищению в особо крупном размере при строительстве канализационного коллектора на ул. Первомайской в Бердске.

Обвиняемый гендиректор компании «Росстрой» Константин Михайленко предстал перед судом вторым. Первым суд рассмотрел ходатайство об аресте его подельника — и. о. начальника муниципального УКСа Юрия Бекетова. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», председатель Бердского городского суда Павел Яковинов отправил Бекетова в СИЗО на 2 месяца.

До 21 июня будет находиться под стражей и Михайленко. При том, что отец арестованного был готов заплатить выкуп в размере 500 тыс. рублей.

Примечательно, что первоначально следствие инкриминировало обоим причинение ущерба городу при выполнении муниципального контракта по прокладке коллектора в 5 млн рублей. В суде 24 апреля прозвучала уже другая сумма — 7,4 млн рублей. При этом обвинение полагает, что это цифра не окончательная и намерен найти другие преступные эпизоды обоих фигурантов.

Решение по аресту с содержанием в СИЗО Константина Михайленко судья зачитывал уже в десятом часу вечера.

Автор видео Анастасия Солодкова



По данным следствия, в 2017-2018 годы Михайленко и Бекетов по созданной преступной схеме похитили более 7 млн рублей на разнице в стоимости строительных работ вместе с материалами при строительстве самотечного канализационного коллектора в Бердске.

Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности управления ФСБ России по Новосибирской области, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Напомним, что 25 марта ушел с должности начальник УКСа Бердска Алексей Егошин, проработавший на этом месте 6 лет. Руководителем управления в приставкой врио назначили бывшего зама Юрия Бекетова. А строительство коллектора на улице Первомайской в Бердске началось в 2014 году и закончилось в 2018-м. Деньги Бердску выделялись по федеральной программе «Чистая вода». На коллектор потратили 180 млн рублей.

Глобальная реконструкция старого коллектора началась пять лет назад. Проложили новый от перекрестка улиц Первомайской и Ленина, а также от съезда на ул. Вокзальную. Все работы проводила компания «Росстрой». Из-за проложенного под дорогой коллектора все время рушится асфальт, в который попадают автомобили. Подрядчик ремонтирует дорогу за свой счет.

справка

Статья 159. Мошенничество

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, — наказывается лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.

Подробности — в ближайшее время.