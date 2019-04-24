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Залатали ямы на дороге между Новым и Светлым поселками Бердска

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Залатали ямы на дороге между Новым и Светлым поселками Бердска

Убитая дорога принадлежит Барышевскому сельсовету. Ее состояние такое, что владелец бердского маршрута №19, курсирующего по ней, иногда сам засыпает ямы.

24.04.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Залатали ямы на дороге между Новым и Светлым поселками Бердска

В прошлом году проверку дороги между Светлым и Новым поселками проверила инспекция дорнадзора

Отремонтировали барышевский участок дороги в Новом поселке Бердска.

На месте в прошедшие выходные побывал мэр Бердска Евгений Шестернин и сделал замечание по качеству ремонта.

На совещании чиновников 22 апреля Евгений Шестернин поинтересовался у управляющего Новым поселком Олега Кращука ходом ремонтных работ на разбитой дороге.

— В воскресенье закатали 160 квадратных метров. Сегодня закончат, — доложил Кращук.

По данной дороги били машины бердского перевозчика маршрута №19.

То что было до ремонта — это вообще ужас, доходило до того, что собственники маршрута принимали участие в ремонте — засыпали ямы, отметил Евгений Шестернин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердчане, живущие в поселке Светлом давно жалуются на безобразное состояние дороги, принадлежащей Барышевскому сельсовету. В частности Александр Волошин уже несколько лет добивается от власти нормального содержания дороги.

В 2018 году Александр Андреевич одержал маленькую победу над чиновничьим бездействием. 25 апреля государственная инспекция дорожного надзора провела проверку состояния дороги.

Результатом этой проверки стало предписание на ликвидацию повреждений покрытия проезжей части на всем протяжении дороги. Позднее суд обязал администрацию Новосибирского района отремонтировать дорогу между поселками Новым и Светлым.

Как бы то ни было, предписание инспекции и решение суда выполнялись. Дорогу ремонтировали. Глава минтранса обещал, что за дорогой будет постоянный и комплексный уход.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Зачем обманывать? Во первых, подлатали дорогу между поселком Новым и лагерем Солнечным, дальше, видимо замазка кончилась. Во вторых, дыры заделали не все, множество мелких ям осталось. В третьих, замазка из ям уже расползается, крошкой вся дорога засыпана. Через недельку ямы вернутся. Вчера там проезжала

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  2. Гость

    Сегодня разговаривал в администрации Новосибирского р-на с соответствующим замом Соболевского. Они считают, что всё в порядке с дорогой, а если нет, то подавайте жалобы на частника, который выиграл тендер и делал её.

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