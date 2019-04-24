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Выбор запчастей для ремонта автомобиля

Правильно подобранные запчасти — гарантия качественного ремонта автомобиля.

24.04.2019 Фото: avtoport96.ru Нет комментариев
 
Выбор запчастей для ремонта автомобиля
В самом надежном автомобиле механизмы и узлы со временем изнашиваются. Любой ремонт будет качественным только при правильном подборе запчастей. Чтобы правильно подобрать подобрать запчасти необходимо определится с их типом. Сегодня можно приобрести не только оригинальную продукцию, которая отличается высокой ценой, но и дубликаты. При этом во втором случае запчасти при правильном выборе также могут быть качественными, но при этом они всегда более дешевые.
Оригинальные запчасти используются производителем при сборке автомобиля. То есть, приобретая их, можно рассчитывать на то, что они прошли необходимое тестирование в заводских условиях, а значит, прослужат длительное время. Кроме того, монтаж такие детали всегда имеют соответствующие геометрические размеры, и при монтаже не возникает проблем.
Следует понимать, что официальные дилеры производителей не имеют складских помещений, поэтому оригинальные запчасти поставляются под конкретный заказ предприятиями производителями. Это занимает некоторое время, иногда до месяца. То есть, если подходят сроки замены той или иной запчасти в соответствии с рекомендуемым пробегом, заказывать изделия через дилерские центры следует заранее.
Неоригинальные запчасти или дубликаты производятся сторонними предприятиями. Но если у таких компании имеются лицензии, то риск приобретения некачественных запчастей значительно снижается. Как правило, такие изделия имеют всю необходимую документацию и сертификаты качества. Более опасно приобретать детали кустарного производства без каких-либо подтверждающих документов. При их изготовлении не соблюдаются технологии и используются некачественные материалы. Это приведет к быстрому износу установленных запчастей и необходимости проведения нового ремонта. Не рекомендуется использовать неоригинальные запчасти тормозной системы, так как это может угрожать безопасности автомобиля.
Можно также приобрести запчасти б/у. Это позволит значительно сэкономить на ремонте. Но при этом нужно иметь уверенность, что они находятся в хорошем состоянии и их установка не отразится на безопасности автомобиля.


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