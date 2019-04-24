Сотни огромных мух с помойки облепили стекла в дачном доме жительницы Бердска

«Наслаждается» дачной жизнью рядом с помойкой семья с 2-летним ребенком в СНТ «Мечта-2» в Бердске.

— Хочу с вами поделиться нашей проблемой. Рядом с нашим забором в садовом обществе «Мечта-2» организовано место сбора мусора, а это источник мух, крыс, неприятного запаха и дыма, если свалка горит, мусор проникает в почву и тем самым вредит нашим садовым посадкам. Мусорка находится в менее метра от нашего забора, что противоречит законодательству РФ. Мусорка принадлежит соседнему обществу «Вега-3». Все наши переговоры с председателем «Вега-3» ни к чему не привели. Обращались в администрацию города Бердска, результат нулевой. Администрация Бердска вынесла в 2018 году постановление о переносе места для мусорных отходов в течение 30 дней. Мусорка и ныне там. Приезжайте, посмотрите сами и вдохните «аромат» данной мусорки, как это делаем мы и наши маленькие дети, — написала в «сообщи свои новости» Аленка.

Раньше территория, на которой находится мусорка, принадлежала СНТ «Вега-3», но после межевания данная территория перешла к «Мечте-2», рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Алена.

— По закону мусорка должна находиться не менее чем в 20 метрах от моего забора и огорожена с трех сторон. А получается что третья часть ограждения помойки была моим забором. После разбирательств председатель «Веги-3» забетонировала столбы в метре от моего забора. Чтобы основательно укоренить помойку. И все равно весь мусор валят под наш забор. Недавно был ветер, весь мусор со свалки летел на наш участок. Муж ходил и собирал пакеты, одноразовые стаканчики, батарейки и прочие отходы, — отметила бердчанка.

Молодая семья мечтала о безоблачной жизни, когда решила купить дачу в «Мечте-2». Теперь с весны до осени они смогут наслаждаться природой, свежим воздухом, овощами и ягодами со своих грядочек. Супруги дважды приезжали на участок вместе с риэлтором, но ни в один из посещений не видели торчащий из-за забора мусор. Видимо, их привозили туда, когда отходы вывозили, предположила Алена. «Прелестное» соседство они обнаружили уже после заключения сделки.

Последствия от жизни рядом с помойкой, которые описывает Алена, достойны фильма ужасов. Взять хотя бы тот факт, что частыми гостями на ее участке бывают крысы и мыши. Вонь, идущую от свалки отходов, невозможно передать словами.

— Мы приехали в этом году, вошли на веранду, и ахнули — все стекла были черными. От огромных помойных мух — их были сотни, — с брезгливостью произнесла бердчанка.

По словам начальника административно-технической инспекции Павла Дятлова, председатель СНТ «Вега-3» сейчас решает вопросы по оформлению договора с региональным оператором и собирается проводить общее собрание садоводов. После всех этих мероприятий СНТ выделяет деньги на уборку свалки.

До 1 мая данную помойку должны убрать, подчеркнул Павел Викторович.

В прошлом году сотрудники административно-технической инспекции выдавали СНТ «Вега-3» рекомендации о переносе места сбора мусора в другое место. Не хотят выполнять рекомендации — пусть возят мусор, акцентировал Дятлов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», согласно новому закону по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов норматив для садоводческих объединений не установлен в нашем регионе и не планируется. Остается один вариант — заключать договор по факту. В случае, если в СНТ уже имеются контейнеры, объем накопления определяется в соответствии с объемом контейнера и сложившейся периодичностью вывоза. То есть данный объем согласовывается с региональным оператором и на согласованный объем заключается договор. Вывоз мусора из бункера или контейнеров осуществляется по заявкам. Начисленную оплату за вывоз мусора в садоводческих обществах распределяют на всех членов. Зимой, когда деятельность на дачных участках не ведется, платить за вывоз мусора не придется. Второй вариант, если нет и не может быть установлен контейнер или бункер в связи с плотностью застройки или по каким-то другим причинам, заключается договор на кольцевой вывоз. Фактически сохранятся тот же режим вывоза, какой и был. Заказывают машину, и она в определенные дни проезжает по улицам. Единственная разница будет для дачников — вывозить мусор будет только перевозчик, который определен и работает на территории Бердска. В настоящее время это «Экосервис». Оплата за вывоз мусора будет осуществляться по договору в «Экологию-Новосибирск».

Единый тариф на вывоз твердых бытовых отходов утвержден департаментом по тарифам. Он составляет 466 рублей за кубический метр. Не исключена возможность увеличения количества рейсов при необходимости. Данный вопрос решается во взаимодействии регоператора и перевозчика «Экосервис».