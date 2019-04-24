Грозит каторга за ввоз пельменей и колбасы туристам из России в Японию

Власти Японии предупреждают об усилении с 22 апреля контроля ручной клади пассажиров, прибывающих в морские и аэропорты Японии. Досматривать будут в частности на предмет наличия при себе сырого мяса, либо мясной продукции, включая вяленое мясо, колбасные изделия, пельмени. Как промышленного, так и собственного производства. Все это запрещено ко ввозу Японию. Об этом предупреждает посольство Японии в России со ссылкой на Службу карантина животных Японии.

Нарушителю будет выдано письменное предупреждение. Кроме того за визит в Японию, например, с кусочком вяленого мяса, нарушителю грозит до 3 лет каторжных работ сроком или штраф в размере до 1 миллиона йен.

«Пожалуйста, не берите с собой мясную продукцию, когда едете в Японию!» — просит россиян японское посольство.

Новосибирск с Японией связывает прямой авиарейс, который по субботам выполняет из Толмачево в Токио авиакомпания S7.

Источник: ndn.info