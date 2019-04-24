КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам комнату в центре города
Продам 3-ю на Свердлова 57, 8-913-940-11-55
Продам 1-ую квартиру в центре г. Бердска!
Продам квартиру 89137100859, 89529084661
Продам 3-ю квартиру
Продам 1-ю кв. 89138984582 ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ!!!
Продам 1к.кв. в центре!!!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Грозит каторга за ввоз пельменей и колбасы туристам из России в Японию

С Путиным один на один посоветовала не встречаться Зеленскому его команда

Сотни огромных мух с помойки облепили стекла в дачном доме жительницы Бердска

Сдам комнаты в офисе на ул. Ленина, 38, ул. Свердлова, 12А

Сигареты-подделки заполонили рынок России

Подозреваемых в хищении 5 млн рублей на строительстве коллектора привезли в суд Бердска

За оскорбления Путина в соцсети на 30 тыс. рублей впервые оштрафовали жителя России

За порчу имущества бизнесмен Илющенко требует 524 тыс. рублей с ТСЖ «Изумрудный» в Бердске

Упали доходы россиян на 8,3% за последние пять лет

Бить детей за алкоголь и наркотики готовы 70% россиян

Последние комментарии

Апрель 2019
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  


Грозит каторга за ввоз пельменей и колбасы туристам из России в Японию

Страна восходящего солнца усилила контроль ручной клади в своих морских и аэропортах. За ввоз в страну мясной продукции грозит каторга.

24.04.2019 Фото: © JW-WEBMAGAZINE.COM Один комментарий
 
Грозит каторга за ввоз пельменей и колбасы туристам из России в Японию

Новосибирск с Японией связывает прямой авиарейс

Власти Японии предупреждают об усилении с 22 апреля контроля ручной клади пассажиров, прибывающих в морские и аэропорты Японии. Досматривать будут в частности на предмет наличия при себе сырого мяса, либо мясной продукции, включая вяленое мясо, колбасные изделия, пельмени. Как промышленного, так и собственного производства. Все это запрещено ко ввозу Японию. Об этом предупреждает посольство Японии в России со ссылкой на Службу карантина животных Японии.

Нарушителю будет выдано письменное предупреждение. Кроме того за визит в Японию, например, с кусочком вяленого мяса, нарушителю грозит до 3 лет каторжных работ сроком или штраф в размере до 1 миллиона йен.

«Пожалуйста, не берите с собой мясную продукцию, когда едете в Японию!» — просит россиян японское посольство.

Новосибирск с Японией связывает прямой авиарейс, который по субботам выполняет из Толмачево в Токио авиакомпания S7.

Источник: ndn.info


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Более 8  млн рублей похищены при строительстве коллектора в Бердске Грозит каторга за ввоз пельменей и колбасы туристам из России в Японию С Путиным один на один посоветовала не встречаться Зеленскому его команда

(1) Комментарий

  1. Аноним

    Кто знает,сильно страшна Японская каторга или напоминает обычные трудовые будни?!!

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Металлокерамическая коронка. 9500 руб. ПОД КЛЮЧ!
Колибри, стоматологическая клиника
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика