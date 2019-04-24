Из-за утепления лоджий и перепланировки квартир мерзнут жители многоэтажек Бердска

В весеннем техническом осмотре многоквартирных домов участвуют специалисты отдела энергетики и ЖКХ Бердска.

— Осмотрели внутриквартирное имущество в доме №122 по ул. Островского. Нарушение по данному помещению выявлено. Данный вопрос стоит на контроле, — рассказала на совещании чиновников 22 апреля начальник отдела энергетики и ЖКХ Татьяна Золотухина.

По словам мэра Бердска Евгения Шестернина, последнее время приходится часто сталкиваться с жалобами и обращениями граждан, касающимися перепланировки квартир.

— Жители почему-то принимают решение об утеплении лоджии, переносят магистральные трубы, стояки. Делают теплые полы. Некоторые считают, что можно убрать полотенцесушитель. Это все предмет для обхода. Мы не можем регулировать в котельной температуру в доме. Для этого есть ЦТП. Но даже и ЦТП не сможет сделать регулировку в квартире, если кто-то принял решение сделать собственный проект. Нужно работать вместе с управляющей компанией, старшим по дому, которые знают, где есть нарушения. Находить, актировать. В летний период времени наводить порядок. В зимний период времени, в отопительный сезон, мы этим делом не занимаемся, — был категоричен мэр.

Шестернин подчеркнул, что необходимо проследить устранение замечаний жителей, которые они делали управляющим компаниям в осенний обход. Брать акты и смотреть, исправлены они или нет.