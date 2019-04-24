Сигареты-подделки заполонили рынок России

Впервые за последние пять лет в России резко выросла доля контрафактных сигарет. В первом квартале 2019 года на них пришлось 1,9% от всего табачного рынка страны, тогда как годом ранее показатель не превышал 0,6%. К росту подделок и нелегального рынка привело постоянное увеличение ставок акциза и, соответственно, разницы в цене с легальными сигаретами, считают производители.

Агентство Kantar провело исследование нелегального табачного рынка в России в январе-феврале 2019 года по заказу JTI, Philip Morris International (PMI), BAT и Imperial Tobacco. Согласно отчету (копия есть у “Ъ”), впервые за последние пять лет в стране существенно выросла доля контрафактных сигарет. По итогам первого квартала 2019 года она достигла 1,9% от всего табачного рынка России против 0,6% годом ранее.

Наибольшая доля контрафактной продукции приходится на сигареты PMI — 0,9%, из которых 0,8% — на бренд Marlboro (его за отчетный период подделывали на 0,7% больше, чем в 2018 году). На втором месте среди компаний, чьи сигареты подделывали наиболее часто,— BAT (0,6% от общего объема контрафакта), в частности, бренды Rodopi, BT. Далее идет JTI (0,3%), чей Winston подделывали на 0,1% больше, и «Донской табак».

Не подделывали, согласно исследованию, только продукцию Imperial Tobacco (марки Davidoff, West и пр.).

По словам вице-президента PMI в России Сергея Слипченко, рост контрафактной продукции обнаружен в регионах, которые граничат с Украиной, а также на Северном Кавказе и в Сибири.

В целом объем нелегального табачного рынка в России увеличился на 2,6 процентных пункта до 10,3%, против 7,7% годом ранее. При условии сохранения текущей доли до конца года объем нелегальных сигарет достигнет 23,6 млрд штук, а общие потери бюджета в виде недополученных акцизов и НДС могут превысить 70 млрд руб., прогнозируют участники отрасли. Сергей Слипченко отмечает, что совокупный нелегальный рынок теперь занимает четвертое место по объему в рейтинге ключевых игроков, оттеснив несколько легальных производителей.

Основная доля в структуре нелегального рынка — 45% — приходится на продукцию из стран ЕАЭС, которая ввозится в Россию и продается без уплаты акциза и других налогов в бюджет. На такие сигареты приходится 6,2% всего российского табачного рынка или более 14 млрд руб.

Среди регионов России по уровню нелегальных сигарет лидируют Северная Осетия, где нелегальной оказалось 59,8% всей продаваемой табачной продукции, Брянская область (36,4%) и Кабардино-Балкария (36,2%).

По словам директора по корпоративным и юридическим вопросам «Империал Тобакко» в России и Центральной Азии Илоны Миртовой, каждый десятый курильщик в России покупает нелегальные сигареты. Это свидетельствует о критическом уровне цен для людей с низким доходом, считает она. Вице-президент JTI по корпоративным отношениям и коммуникациям в России Сергей Головко поясняет, что с нелегальных сигарет не уплачивается акциз и другие налоги, тогда как стоимость легальной продукции постоянно увеличивается из-за роста ставки акциза. По его словам, сейчас средняя стоимость пачки сигарет в России составляет 105 руб., из которых 62 руб.— это акциз и НДС. Рост доли нелегального рынка говорит о превращении нелегальной торговли в масштабный криминальный бизнес, бороться с которым необходимо ужесточением законодательства, уверен господин Головко.

Дальнейшее повышение акцизов в России приведет лишь к усугублению проблемы, прогнозирует руководитель «БАТ Россия» по противодействию незаконному обороту табачных изделий Игорь Черкасский. По его мнению, необходима гармонизации акцизной политики России и ее партнеров по ЕАЭС, а также ужесточение правоприменительной практики. Сейчас расследование дел о торговле нелегальными сигаретами растягивается, а наказание несоизмеримо низкое по сравнению с криминальным доходом, считает господин Черкасский.

Источник: Ъ