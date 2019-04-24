Бить детей за алкоголь и наркотики готовы 70% россиян.

Жители РФ считают самыми серьезными проступками детей, заслуживающими жесткого наказания, употребление алкоголя и наркотиков, а также воровство. Это следует из результатов опроса «Изучение отношения россиян к использованию насильственных методов воспитания и дисциплинирования детей, физических наказаний», которые имеются в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».

«При оценке действительно серьезных проступков, жесткие меры вплоть до физических одобряют довольно много граждан — от половины до двух третей россиян», — говорится в сообщении.

Так, 69% участников исследования считают, что употребление алкоголя или наркотических веществ должно повлечь жесткое наказание вплоть до физического, 22% сделали бы ребенку выговор, 6% затруднились ответить. Еще 2% сообщили, что ребенка можно не наказывать.

Кроме того, жесткое наказание вплоть до физического по мнению россиян должны повлечь следующие проступки детей: мелкое воровство (68%), опасное поведение на железной дороге, на стройке, в метро (56%), драка или хулиганство в общественном месте (51%), курение (51%).

Кроме того, 38% участников опроса сочли возможным жестко наказать за обман учителей и старших членов семьи, 54% применили бы в этом случае выговор.

Всего в анкету было включено 12 вариантов провинностей детей разного рода. «Среди включенных в анкету опроса проступков детей не оказалось ни одного, за который не потребовал бы жесткого наказания вообще ни один респондент» — говорится в сообщении.

Так, жесткое наказание должно последовать за прогулы в школе, считают 23% участников опроса. 62% обошлись бы в такой ситуации выговором. Среди других проступков в анкете: позднее возвращение домой без разрешения (за жесткое наказание 18%, за выговор — 63%), непослушание (17% против 68%), нарушение дисциплины в школе (85% против 69%), а также плохая успеваемость. За неудовлетворительные оценки жесткого наказания потребовали 4% респондентов, выговор выбрали 57%, считают возможным не ругаться за эту провинность 35%.

При этом чаще всего за то, чтобы не наказывать детей за плохую успеваемость, высказывались респонденты с высшим образованием — 40%.

Опрос населения РФ был проведен с 18 по 22 января 2019 г. АНО «Социологическая мастерская Задорина» в рамках проекта «Дом под зонтом. Продвижение ценностей позитивного родительства посредством интернета и СМИ», который реализуется Национальным институтом защиты детства с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества.

В исследовании приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.

Источник: mskagency.ru