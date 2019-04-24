КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам комнату в центре города
Продам 3-ю на Свердлова 57, 8-913-940-11-55
Продам 1-ую квартиру в центре г. Бердска!
Продам квартиру 89137100859, 89529084661
Продам 3-ю квартиру
Продам 1-ю кв. 89138984582 ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ!!!
Продам 1к.кв. в центре!!!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Грозит каторга за ввоз пельменей и колбасы туристам из России в Японию

С Путиным один на один посоветовала не встречаться Зеленскому его команда

Сотни огромных мух с помойки облепили стекла в дачном доме жительницы Бердска

Сдам комнаты в офисе на ул. Ленина, 38, ул. Свердлова, 12А

Сигареты-подделки заполонили рынок России

Подозреваемых в хищении 5 млн рублей на строительстве коллектора привезли в суд Бердска

За оскорбления Путина в соцсети на 30 тыс. рублей впервые оштрафовали жителя России

За порчу имущества бизнесмен Илющенко требует 524 тыс. рублей с ТСЖ «Изумрудный» в Бердске

Упали доходы россиян на 8,3% за последние пять лет

Бить детей за алкоголь и наркотики готовы 70% россиян

Последние комментарии

Апрель 2019
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  


За оскорбления Путина в соцсети на 30 тыс. рублей впервые оштрафовали жителя России

Житель Новгородской области разместил в соцсети две записи Вконтакте, содержащие фрагменты явного неуважения к власти.

24.04.2019 Фото: pixabay 4 коммент.
 
За оскорбления Путина в соцсети на 30 тыс. рублей впервые оштрафовали жителя России

Роскомнадзор уже заблокировал ярославское издание 76.ru. за неуважение к власти

Чудовский районный суд Новгородской области оштрафовал местного жителя на 30 тысяч рублей по закону о «явном неуважении к власти», сообщается на сайте суда. Это первое решение по новому закону, о котором стало известно в прессе. Внимание на него обратил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Протокол составили по части 3 статьи 20.1 КоАП (распространение в интернете информации, оскорбляющей власть). Поводом послужили два поста в соцсети «с информацией в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность и выражает явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющую государственную власть в РФ». «ВНовгороде.ру» уточняет, что посты касались президента.

18 марта президент Владимир Путин подписал закон о наказании за «явное неуважение к государству» в интернете. Он вступил в силу через 10 дней. За первое нарушение закон предусматривает штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

Ранее стало известно о первом случае применения закона о «явном неуважении к власти» в отношении СМИ. По нему Роскомнадзор заблокировал ярославское издание 76.ru.

Источник: zona.media


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Более 8  млн рублей похищены при строительстве коллектора в Бердске Грозит каторга за ввоз пельменей и колбасы туристам из России в Японию С Путиным один на один посоветовала не встречаться Зеленскому его команда

(4) Комментариев

  1. Аноним

    Хотели Сталинскую руку — извольте — получить ее в извращенной форме.

    Thumb up 2 Thumb down 1

  2. Аноним

    А вот и правильно!
    Варианта два на самом деле:
    1. Цензура
    2. Наказание

    Если общество имеет нормальный уровень сознания, то можно обойтись и без тотальной цензуры.
    Вот и проверим!

    Thumb up 1 Thumb down 1

  3. Поросёнок Пётр

    Владимир Владимирович на пару с Дмитрием Анатольевичем, два сказочных персонажа, несомненно.

    Thumb up 4 Thumb down 1

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Металлокерамическая коронка. 9500 руб. ПОД КЛЮЧ!
Колибри, стоматологическая клиника
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика