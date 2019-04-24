Грозит каторга за ввоз пельменей и колбасы туристам из России в Японию
С Путиным один на один посоветовала не встречаться Зеленскому его команда
Сотни огромных мух с помойки облепили стекла в дачном доме жительницы Бердска
Сдам комнаты в офисе на ул. Ленина, 38, ул. Свердлова, 12А
Сигареты-подделки заполонили рынок России
Подозреваемых в хищении 5 млн рублей на строительстве коллектора привезли в суд Бердска
За оскорбления Путина в соцсети на 30 тыс. рублей впервые оштрафовали жителя России
За порчу имущества бизнесмен Илющенко требует 524 тыс. рублей с ТСЖ «Изумрудный» в Бердске
Упали доходы россиян на 8,3% за последние пять лет
Хотели Сталинскую руку — извольте — получить ее в извращенной форме.
2 1
А вот и правильно!
Варианта два на самом деле:
1. Цензура
2. Наказание
Если общество имеет нормальный уровень сознания, то можно обойтись и без тотальной цензуры.
Вот и проверим!
1 1
Подварианты вариантов.
1. Цензура.
2. Наказание цензуры за халатность в работе.))
0 1
Владимир Владимирович на пару с Дмитрием Анатольевичем, два сказочных персонажа, несомненно.
4 1