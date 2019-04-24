За оскорбления Путина в соцсети на 30 тыс. рублей впервые оштрафовали жителя России

Чудовский районный суд Новгородской области оштрафовал местного жителя на 30 тысяч рублей по закону о «явном неуважении к власти», сообщается на сайте суда. Это первое решение по новому закону, о котором стало известно в прессе. Внимание на него обратил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Протокол составили по части 3 статьи 20.1 КоАП (распространение в интернете информации, оскорбляющей власть). Поводом послужили два поста в соцсети «с информацией в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность и выражает явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющую государственную власть в РФ». «ВНовгороде.ру» уточняет, что посты касались президента.

18 марта президент Владимир Путин подписал закон о наказании за «явное неуважение к государству» в интернете. Он вступил в силу через 10 дней. За первое нарушение закон предусматривает штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

Ранее стало известно о первом случае применения закона о «явном неуважении к власти» в отношении СМИ. По нему Роскомнадзор заблокировал ярославское издание 76.ru.

Источник: zona.media