Побили исторический рекорд голоса на выборах за Зеленского

Победу своего соперника на выборах Петр Порошенко признал вечером того же дня
ЦИК обработала все 100% протоколов с избирательных участков Украины. Результат Владимира Зеленского побил исторический рекорд страны.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обработала 100% протоколов с избирательных участков. По итогам второго тура победу одержал Владимир Зеленский, который набрал 73,22% голосов. Его оппонент Петр Порошенко получил 24,45% голосов. 2,3% бюллетеней были признаны недействительными.
Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. Высокие результаты Зеленского показали первые же опубликованные экзитполы. Такой высокой поддержки, какую получил Зеленский, ранее не добивался ни один президент.
Леонида Кучму — единственного президента Украины, избранного на два срока, — на выборах 1994 года поддержали 52,15% избирателей, а на выборах 1999 года — 56,25%. Виктору Ющенко на выборах 2004 года пришлось оспорить результаты второго тура в Верховном суде. Повторный второй тур принес ему 51,99% голосов. На выборах 2010 года Виктор Янукович во втором туре выборов заручился поддержкой 48,95% избирателей, а Петр Порошенко в 2014 году победил в первом туре, набрав 54,7%.
Победу своего соперника на выборах 2019 года Петр Порошенко признал вечером того же дня, когда появились результаты экзитполов. Он заявил, что не намерен уходить из политики, и пообещал всеми силами защищать ранее проводившийся им курс на вступление Украины в НАТО и ЕС.
Зеленский после обнародования результатов экзитполов заявил, что видит своей первоочередной задачей возвращение на родину задержанных Россией в Керченском проливе моряков и других заключенных. «Кроме минских договоренностей у нас задача номер один — вернуть наших всех заключенных, всех моряков», — заявил Зеленский.
Комментируя результаты выборов президента Украины, глава российского правительства Дмитрий Медведев отметил, что видит шанс на изменение отношений с Киевом. Он также пожелал «новому руководству» Украины здравомыслия в решении проблем между странами.
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