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Побили исторический рекорд голоса на выборах за Зеленского

ЦИК обработала все 100% протоколов с избирательных участков Украины. Такой высокой поддержки, какую получил Зеленский, ранее не добивался ни один президент страны.

24.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Побили исторический рекорд голоса на выборах за Зеленского

Победу своего соперника на выборах Петр Порошенко признал вечером того же дня

ЦИК обработала все 100% протоколов с избирательных участков Украины. Результат Владимира Зеленского побил исторический рекорд страны.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обработала 100% протоколов с избирательных участков. По итогам второго тура победу одержал Владимир Зеленский, который набрал 73,22% голосов. Его оппонент Петр Порошенко получил 24,45% голосов. 2,3% бюллетеней были признаны недействительными.

​Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. Высокие результаты Зеленского показали первые же опубликованные экзитполы. Такой высокой поддержки, какую получил Зеленский, ранее не добивался ни один президент.

Леонида Кучму — единственного президента Украины, избранного на два срока, — на выборах 1994 года поддержали 52,15% избирателей, а на выборах 1999 года — 56,25%. Виктору Ющенко на выборах 2004 года пришлось оспорить результаты второго тура в Верховном суде. Повторный второй тур принес ему 51,99% голосов. На выборах 2010 года Виктор Янукович во втором туре выборов заручился поддержкой 48,95% избирателей, а Петр Порошенко в 2014 году победил в первом туре, набрав 54,7%.

Победу своего соперника на выборах 2019 года Петр Порошенко признал вечером того же дня, когда появились результаты экзитполов. Он заявил, что не намерен уходить из политики, и пообещал всеми силами защищать ранее проводившийся им курс на вступление Украины в НАТО и ЕС.

Зеленский после обнародования результатов экзитполов заявил, что видит своей первоочередной задачей возвращение на родину задержанных Россией в Керченском проливе моряков и других заключенных. «Кроме минских договоренностей у нас задача номер один — вернуть наших всех заключенных, всех моряков», — заявил Зеленский.
Комментируя результаты выборов президента Украины, глава российского правительства Дмитрий Медведев отметил, что видит шанс на изменение отношений с Киевом. Он также пожелал «новому руководству» Украины здравомыслия в решении проблем между странами.

Источник: РБК


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