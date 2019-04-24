Отказался от должности глава Ростова

Глава администрации Ростова Виталий Кушнарёв подал в отставку по собственному желанию. 23 апреля депутаты городской думы на очередном заседании приняли его отставку.

Обязанности Кушнарёва будет исполнять его первый заместитель Алексей Логвиненко.

Судя по всему, депутаты заранее не знали о решении бывшего градоначальника. Так, Анатолий Котляров заявил, что власти таким образом могут подорвать доверие городского сообщества.

Сам Кушнарёв во время своего выступления в гордуме заявил, что лично принял решение об отставке, сообщили в пресс-службе администрации.

«Он подчеркнул, что честно и добросовестно выполнял свои обязанности, свидетельством чему стало награждение его орденом Дружбы по итогам проведения ЧМ по футболу. Он также отметил, что к нему нет претензий со стороны губернатора Ростовской области», — добавили в пресс-службе.

Виталий Кушнарёв руководил Ростовом с ноября 2016 года, контракт с ним был заключён на четыре года. До этого Кушнарёв два года был министром транспорта Ростовской области.

Согласно решению Гордумы от 7 октября 2014 года, в случае досрочного прекращения полномочий главы администрации конкурс на вакантную должность объявляется не позднее чем через 30 дней со дня прекращения контракта.

Опубликовано Анатолием Котляровым Вторник, 23 апреля 2019 г.

Источник: donnews.ru